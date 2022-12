Ausstellung „Paarweise“ der Stiftung BC – pro Arte wird eröffnet

2023 feiert die Galerie der Stiftung BC – pro arte ihr 20-jähriges Bestehen. Dies dient als Anlass, zum Jahreswechsel und somit gleich zum Jahresbeginn 2023 Kunstwerke aus dem reichen Bestand der Sammlungen der Stiftung BC – pro arte und Kreissparkasse Biberach zu zeigen. Darunter werden auch zahlreiche Neuerwerbungen der vergangenen Jahre sein. Am Donnerstag, 8. Dezember, wird um 19 Uhr in der Galerie der Stiftung BC – pro arte am Ulmer Tor in Biberach die Jubiläumsausstellung „Paarweise“ mit Werken aus den eigenen Sammlungsbeständen eröffnet. Künstlerehen und Künstlerfamilien seien in der zeitgenössischen Kunst gar nicht so selten, heißt es in der Ankündigung der Stiftung BC – pro arte. In dem Fundus von rund 2000 Kunstwerken sei man auf die Suche gegangen und habe zwölf „Paarungen“ gefunden, die das breite Spektrum der Sammlungstätigkeit der Stiftung repräsentieren und zugleich Abwechslung garantieren. Die Ausstellung gibt nicht nur Einblick in über 25 Jahre Sammlungstätigkeit der Kreissparkasse Biberach, sondern legt sowohl das Gemeinsame als auch das Unterschiedliche künstlerischer Partnerschaften offen, zeigt die gegenseitige Beeinflussung und Abgrenzung der Künstlerpaare. Kann man in der Gegenüberstellung von Kunstwerken sehen, dass es sich bei den Urhebern um ein Paar handelt? Diese Frage mag sich der Besucher durch die anschauliche Präsentation von Paar zu Paar selbst beantworten: Neben Malerei und Skulptur werden Collagen, Zeichnungen, Objektkunst und eine Installation gezeigt.

Nach der Vernissage ist die Ausstellung „Paarweise“ bis 3. Februar zu sehen, die Besuchszeiten sind wie folgt: Dienstag, Donnerstag und Freitag, 13 bis 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung unter Telefon 07351 / 570 3316.