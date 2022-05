Ausstellung mit Werken von Lucy Teasdale

Der Kunstverein Biberach zeigt vom 4. Juni bis 3. Juli im Komödienhaus beginnt Werke von Lucy Teasdale unter dem Titel „Tis time, discend“. „Ich beschäftige mich oft mit der Frage: Wie viel muss getan werden, damit ein Motiv erkannt werden kann? Wann hört der Ton oder das Acrylharz auf, ein formloser Klumpen zu sein? Zudem ergründe ich bildhauerische Problem, zum Beispiel wie kann man Bewegung in eine Skulptur bringen?“, wird Lucy Teasdale in einer Mitteilung des Kunstvereins zitiert. Die 1984 in Birmingham, Großbritannien, geborene Künstlerin lebt seit 2006 in Berlin. Im Kunstverein Biberach stellt sie Skulpturen aus Acrylharz aus, die sich zwischen Erkennen und Ahnen, zwischen Aufbau und Zusammenbruch bewegen. Zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Komödienhaus ist Lucy Teasdale anwesend. Dr. Uwe Degreif führt an dem Abend in die Ausstellung ein.