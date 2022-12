Ausstellung mit Werken von Erfle eröffnet

Der Kunstverein hat die Ausstellung „Zeit-Zwischen-Raum“ mit Werken von Daniel Erfle eröffnet. Obwohl die Eröffnung an diesem Tag mit der Vernissage in ProArte in der Kreissparkasse kollidierte, besuchten doch 31 Gäste den Start der Ausstellung des Künstlers Daniel Erfle im Komödienhaus. Dies teilt der Kunstverein mit.

Nach einem einleitenden Gitarrenspiel von Claus Machleidt begrüßte Claudia Schütz, Vorsitzende des Kunstvereins, die Gäste und den Künstler. Weitere Musikstücke erfreuten die Anwesenden, bis anschließend Daniel Erfle in einem Künstlergespräch mit Inge Rau, Zweite Vorsitzende, und Brigitte Wolter, Mitglied des Beirats, in seine Ausstellung einführte.

Zunächst beschrieb der Künstler wie er aus einer rechteckigen Fläche durch Reißen und Biegen des Papiers eine raumergreifende Gestalt bildet, welche wiederum den Raum, in dem sie sich befindet in einer Interaktion beeinflusst. Es interessieren ihn die jeweiligen Grenzen von Räumen und ihre gegenseitigen Durchdringungen. Mit der Hängung und Verteilung seiner Objekte im Ausstellungsraum macht er diese Gedanken sehr anschaulich.

Zum Abschluss füllte Claus Machleidt erneut den Saal mit seiner Musik.