Ausstellung „Ein Bild geht auf Reisen“ ist eröffnet

Die Ausstellung „Ein Bild geht auf Reisen“ im Landratsamt Biberach ist vor wenigen Tagen eröffnet worden. Das Kinder- und Jugendprojekt wurde vom Kreisjugendreferat geplant und ausgeführt. Dabei wurden 56 Künstlerkisten auf den Weg gebracht, 44 Kunstwerke sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen. Das Prinzip des Projekts war: Ein Kind fängt an zu malen und gibt das Kunstwerk an einen Freund weiter. Viele Gruppen haben teilgenommen wie Kindergärten, Schulklassen, Jugendgruppen und Vereine aus dem ganzen Landkreis Biberach. Dies teilt das Landratsamt mit.

Bei der Ausstellungseröffnung waren rund 60 Gäste anwesend. Unter ihnen waren viele der Kinder und Jugendlichen, die sich an dem Kunstprojekt beteiligt haben. Eröffnet wurde die Vernissage durch Luis Petermann an der Gitarre. Der 16-jährige übernahm gekonnt die musikalische Begleitung des Abends. Edith Klüttig, Leiterin des Kreisjugendamts Biberach, hielt eine bewegende Eröffnungsrede, die eine erste Besichtigung der Ausstellung einleitete. Hier waren Worte und Texte der Kinder und Jugendlichen, die sich am Projekt beteiligt haben, im Hintergrund als Aufnahme zu hören.

Als das Licht ausgeschalten wurde, waren doch einige Besucherinnen und Besucher überrascht. Es wurden kleine Schwarzlichttaschenlampen verteilt, mit denen man auf die Suche nach versteckten Zeichen, Überraschungen und Botschaften gehen durfte.

Die Kreisjugendreferentinnen Margit Renner und Jessica Branz sind ganz gerührt über so viele positive Rückmeldungen: „Wir freuen uns wahnsinnig, dass die Ausstellung und unsere Ideen den Besucherinnen und Besuchern so gut gefallen. Da hat sich die Mühe gelohnt.“

Und es gibt eine weitere Besonderheit: Für die ausgestellten Bilder kann in der Ausstellung ein Gebot abgegeben werden. Der Höchstbietende erhält vor den Sommerferien 2023 den Zuschlag für das Kunstwerk. Der Erlös wird an soziale Projekte gespendet. Die Übergabe erfolgt erst so spät, damit noch die Möglichkeit besteht die Ausstellung in einer anderen Gemeinde im Landkreis auszustellen. Wer Interesse hat, darf sich gerne an das Kreisjugendreferat wenden.

Die Ausstellung kann bis zum 18. November im Foyer des Landratsamts, Rollinstraße 9 in Biberach, während der Öffnungszeiten, besichtigt werden. Sowohl die QR-Codes zum Anhören der Kommentare von den Künstlerinnen und Künstler (bitte Kopfhörer mitbringen) als auch Schwarzlichttaschenlampen hängen in der Ausstellung zur freien Verwendung aus.