Ausstellung „Ausgezeichnete Architektur“

Die 36 zur Hugo-Häring-Auszeichnung 2017 des Bundes Deutscher Architekten (BDA) der Region Ulm-Donau-Iller eingereichten Arbeiten sind von Dienstag, 20. Februar, bis Donnerstag, 15. März, im Biberacher Rathaus zu sehen. Rolf Gurland, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe des Bundes Deutscher Architekten und Baubürgermeister Christian Kuhlmann eröffnen die Ausstellung am Dienstag, 20. Februar, um 18.30 Uhr im Rathausfoyer. Die zehn ausgezeichneten Arbeiten nehmen 2018 auf Landesebene am Auswahlverfahren zum Hugo-Häring-Landespreis teil. Damit wird ein kleiner Teil der in der Region in den vergangenen Jahren realisierten Bauprojekte gezeigt – „sämtlich herausragende Architektur“, heißt es in der Pressemitteilung.

Unter den zehn Arbeiten, die in der Region eine Hugo-Häring-Auszeichnung erhielten, stehen zwei in Biberach: das Jugendhaus der Stadt Biberach (Foto; Entwurf Christine Reck Architekten/Ausführung Hochbauamt der Stadt Biberach) und der Erweiterungsbau des Finanzamts am Bismarckring (Entwurf Hartwig Schneider Architekten / Bauleitung Gurland Seher Architekten). Ferner wurde im Landkreis Biberach das Rathaus in Hochdorf ausgezeichnet (Lieb+Lieb Architekten). Die weiteren sieben ausgezeichneten Bauten sind in Ulm und im Alb-Donau-Kreis.