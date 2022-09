Außenwand eines Gebäudes durch Graffiti beschädigt

Am Montag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung gemeldet. Demnach sollen Unbekannte die Außenwand eines Gebäudes in der Rollinstraße durch ein drei Meter großes Graffiti beschädigt haben. Wann genau die Sachbeschädigung verursacht wurde ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Biberach, Telefon 07351 / 4470, ermittelt nun und sucht Zeugen. Ob ein Zusammenhang zu weiteren ähnlichen Schmierereien in der Karlstraße, Kapuzinerstraße und Saulgauer Straße vorliegt, wird ebenso ermittelt. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar. Die Polizei weist in einer Mitteilung darauf hin, dass illegale Graffiti ein teures Vergnügen seien. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Bei illegalen Graffiti laufe eben „nicht alles wie geschmiert“.