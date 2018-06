Auslosung des WFV-Pokals ist am 12. Juli

Die Auslosung für die ersten drei Runden im Fußball-Verbandspokal der Männer 2018/19 findet am Donnerstag, 12. Juli, in der Geschäftsstelle des Württembergischen Fußballverbands (WFV) in Stuttgart statt. Die Auslosung wird per Zufallsgenerator im DFBnet gemacht. Die Spielpaarungen werden gegen 11 Uhr per Presseinformation, auf der Facebook-Seite und der WFV-Homepage veröffentlicht. Gespielt wird an folgenden Terminen: Samstag/Sonntag, 4./5. August (1. Runde), Samstag/Sonntag, 11./12. August (2. Runde) und Mittwoch, 29. August (3. Runde).