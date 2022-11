Ausklang der Tennissaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herbstlich-kühlem, aber trockenem Wetter feierte der Tennisverein Biberach-Hühnerfeld Anfang Oktober seinen Saisonabschluss, der dieses Jahr im Zeichen von Wimbledon stand. Zur großen Freude der Turnierorganisatoren fanden sich knapp 50 Mitglieder ein – einige von ihnen ganz im Stile des englischen Rasenturniers komplett in Weiß gekleidet – um unter dem Motto „A Tribute to Roger Federer“ nicht nur miteinander zu spielen, sondern sich über Grenzen des Alters und Spielniveaus hinweg noch besser kennenzulernen. Nach einer ersten Einstimmung bei Sekt und Erdbeeren wurde traditionsgemäß ein Doppel-Mixedturnier in fünf Runden ausgetragen. Zur Stärkung zwischen den Matches verwöhnten sich die Spieler mit selbstgebackenem Kuchen aus dem Vereinslokal. Neben dem eigens für den Saisonabschluss kreierten Wanderpokal gab es in diesem Jahr ein Stück „heiligen Rasen“ sowie Gutscheine für die vereinseigene Pizzeria D’Andy zu gewinnen. Siegerin wurde zu ihrer größten Überraschung die 60-jährige Kathrin Segerath von den Hobby-Damen (Gruppe „Billie Jean King“), die den 15-jährigen Veit Borges (Gruppe „Rod Laver“) mit einem gewonnenen Spiel mehr auf den zweiten Platz verwies.