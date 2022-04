Ausgleich zum Lernen: Künftige Ingenieure tanken Energie beim Football

Biberach (sz) - Die beiden Studierenden Michael Diller und Timo Hetze trainieren in ihrer Freizeit bei den Biberach Beavers. Football hilft, den Kopf freizubekommen, sagen sie. Sie schätzen die sportliche Herausforderung, die internationale Atmosphäre und die Chance, das Englisch zu verbessern.

In vielen amerikanischen Filme sehen wir es: Campus und Football gehören einfach zusammen. Der College-Sport bringt viele NFL-Stars (National Football League) hervor und so mancher Studierender bekommt seinen Studienplatz nur über ein Footballstipendium. In Deutschland hingegen scheint es keine Verbindung zwischen Football und Hochschulen zu geben. Meist steht das Studienangebot, die Stadt oder die Nähe zu Familie und Freunden im Vordergrund, wenn sich junge Menschen für ein Studium entscheiden.

Das war auch bei Michael Diller und Timo Hetze ein Grund, weshalb sie sich für die Hochschule Biberach entschieden. Das praxisorientierte Angebot begeisterte sie. Wichtig war ihnen aber auch, dass sie während des Studiums ihr Hobby weiterführen können: Sie spielen Football und haben bei der Wahl des Studienorts geschaut, wo es ein Team gibt. In Biberach sind sie schließlich fündig geworden und jetzt Teil der Biberach Beavers.

Michael Diller studiert im dritten Semester „Bauingenieurwesen plus“. Das heißt, er kombiniert Ausbildung und Studium und hat nach fünf Jahren zwei Abschlüsse in der Tasche. Sein Interesse für die Baubranche habe er während eines Ferienjobs entwickelt: „Man plant und baut selbst Gebäude, Tunnel oder Straßen und hinterlässt so etwas für die nächsten Generationen. Vor allem, dass ich meine Arbeit sehen und anfassen kann, begeistert mich.“ Mitten im Lockdown hat der 20-Jährige sein Studium begonnen – digital. In der neuen Stadt war es so für den gebürtigen Heidenheimer schwierig, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen

Im März 2021 war er dann zum ersten Mal beim Training der Biberacher Footballmannschaft. „Ich wurde direkt aufgenommen. Alle waren total freundlich und inzwischen habe ich über den Sport viele Freunde gefunden“, erzählt er. Auch seinen Kommilitone Timo Hetze hat er über den Football kennengelernt. Früher haben sie in Heidenheim in der Jugend zusammengespielt und jetzt treffen sich ihre Wege wieder in Biberach.

Erst im April hat Hetze sein Energie-Ingenieurwesen-Studium in Technischer Gebäudeausrüstung an der HBC begonnen. In der ersten Phase absolvierte er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Parallel dazu nahm er bereits an Veranstaltungen aus dem Studiengang teil. Seit diesem Semester ist er vollständig am Campus und studiert Energie-Ingenieurwesen mit der Vertiefungsrichtung Gebäudesysteme. Für Praxisphasen und die Bachelorarbeit kehrt er wieder in den Ausbildungsbetrieb zurück. „Das Footballtraining hilft mir, den Kopf freizubekommen und einen Ausgleich zu Arbeit und Studium zu haben“, schwärmt der 21-Jährige. Während er sich beim Studium mit der Erzeugung, Nutzung und Weiterentwicklung von Energie in Gebäuden befasst, geht es ihm beim Football darum, „selbst Energie zu tanken und in eine andere Welt zu schlüpfen“, wie er sagt.

Eine andere Welt ergibt sich vor allem durch die amerikanische Herkunft der Ballsportart. Das Drittligateam Beavers hat mehrere Importspieler aus Amerika und auch der Headcoach Oscar Vazquez-Dyer ist in den USA geboren. Das Training findet daher häufig auf Englisch statt. „Die internationale Atmosphäre, das Kennenlernen anderer Kulturen und natürlich das Sprechen auf englisch, bringen mich auch im Studium weiter“, so Hetze.

Diller und Hetze träumen davon, ein Auslandssemester zu absolvieren – natürlich am liebsten in einem Land, in dem Football gespielt wird. Die HBC sieht in der Biberacher Footballmannschaft großes Potenzial. „Gerade für unsere Austauschstudierenden ist dieses multinationale Sportangebot ein Zeichen für Weltoffenheit und eine tolle Gelegenheit, sportliche Aktivitäten weiter auszubauen oder neu zu entdecken“, so Professor Jens Winter, Prorektor für Internationales und lebenslanges Lernen. Und so wirbt die HBC bei den amerikanischen Partnerhochschulen bereits mit den Beavers um footballspielende Studierende.

In Biberach planen die Beavers gemeinsam mit der Verfassten Studierendenschaft ein Probetraining im kommenden Semester, bei dem alle interessierten Studierenden zum Probetraining kommen dürfen. Auch zu den normalen Trainings lädt der Verein ein. „Das Schöne an unserem Sport ist, dass wir jeden brauchen können: Egal ob klein, groß, zierlich oder kräftig, schnell oder langsam – jede Körperform ist für Football geeignet“, sagt Diller. Wichtig sei es, Lust und Energie zu haben. Und etwas Mut gehöre auch dazu: „Am Anfang hatte ich echt Angst, wenn da so ein Muskelpaket auf mich zu gerannt ist. Aber mit der richtigen Technik hat man nichts zu befürchten.“

Neben der Technik und den sprachlichen Fähigkeiten in Englisch, lernen die beiden Studierenden beim Football vor allem, sich aufeinander verlassen zu können und als Team zu agieren. Auch hier gibt es Parallelen zum Studium, in dem viele Projekte gemeinsam erarbeitet werden und der Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden persönlich ist. „So scheint es, dass Football und Hochschule auch hierzulande nicht allzu weit auseinander liegen“, so die Pressestelle der Hochschule Biberach.