Ausgezeichnetes sportliches Potenzial

156 Sportler aus 17 Vereinen sind bei der gemeinsamen Sportlerehrung des Land- und Sportkreises Biberach ausgezeichnet worden – 20 mehr als noch im Vorjahr. Alle standen bei der zwölften Gala in der vollbesetzten Biberacher Gigelberghalle im Mittelpunkt. Allein diese Zahlen zeigten, wie gut der Landkreis in sportlicher Hinsicht aufgestellt ist.

Ob Wettkampfgymnastinnen, Schwimmer, Radsportler, Sportschützen, Faustballer, Taekwondo-Sportler oder Leichtathleten, um nur Einige zu nennen – alle standen im Rampenlicht. Ein kurzer Einspielfilm und schon waren die Sportler auf der Bühne. Geehrt wurden in der Kreisstadt unter anderem Medaillengewinner bei württembergischen bis hin zu deutschen Meisterschaften. Alle Sportler erhielten als Auszeichnung für ihre Erfolge eine Medaille und eine Urkunde überreicht sowie zwei Freikarten für das nächste Heimspiel der TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga in Ehingen. Darüber hinaus gab es einen Scheck für den Verein sowie ein Erinnerungsfoto mit den Gastgebern der Gala, Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel und Landrat Heiko Schmid.

„Wir sind im Sportkreis alle mit Herzblut dabei. Wir brauchen den Breitensport, aber auch den Spitzensport. Der Spitzensport im Landkreis braucht eine besondere Unterstützung“, sagte Elisabeth Strobel und appellierte an potenzielle Sponsoren, sich zu engagieren. „Von einem goldenen Steak sind wir weit entfernt“, fügte die Sportkreispräsidentin in Anspielung auf ein Foto von FC-Bayern-Profi Frank Ribéry in den sozialen Netzwerken kritisch hinzu, dass jüngst nicht nur im Internet für viel Wirbel gesorgt hatte.

Gleich zu Beginn der Gala hatte es eine Premiere gegeben: Mit dem Triathleten Timo Schmidberger stand erstmals ein Sportler des RCS Rot – den Verein gibt es seit dem Jahr 2013 – auf der Bühne. Der 19-Jährige hatte den Titel bei der Sprint-DM in der Altersklasse M16 gewonnen. Die größte Abordnung der zu ehrenden Sportler stellte mit insgesamt 76 die TG Biberach, die mit knapp 6500 Mitgliedern zu den größten Vereinen in Baden-Württemberg zählt. „Mich freut es, dass so viele Leute aus verschiedenen Sportarten kommen. Wir sind froh, dass wir 29 Abteilungen unter einem Dach haben“, sagte der TG-Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Beer. Er nutzte gleich die Gelegenheit auf die kommenden Großveranstaltungen hinzuweisen, die der Verein ausrichtet – darunter den Vollmer-Cup im Kugelstoßen am 8. Juli oder das große Jugendhandballturnier Ibot an Ostern.

Zum Vollmer-Cup will auch Niko Kappel (Beer: „Du hast genauso wie Christina Schwanitz und David Storl eine Dauerkarte.“) wieder nach Biberach kommen. Der kleinwüchsige Kugelstoßer – Goldmedaillengewinner der Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 – war der Stargast bei der Sportlerehrung. Er sprach über sein Sportlerleben, aber auch über seine Tätigkeit als Gemeinderat in Welzheim. Die über den Abend verteilten Kurzinterviews des sehr gut aufgelegten Moderators Johannes Riedel mit dem 23-Jährigen lockerten die Gala auf. Auch nach dem Ende der Veranstaltung erfüllte Kappel jeden der zahlreichen Autogramm- oder Selfiewünsche stets gut gelaunt. Ein sympathischer Star zum Anfassen.

Dafür das es kurzweilig zuging in der Gigelberghalle, sorgten auch die Showelemente. Die Kunstradfahrer Michael und Matthias Quecke vom RMSV Bad Schussenried präsentierten auf zwei Rädern sowie gemeinsam auf einem eine artistische wie rasante Kostprobe ihres Könnens. Simon und Elias Gerster von der Kindersportschule (KiSS) zeigten unter anderem, dass man ebenfalls auf einem großen Gymnastikball stehend jonglieren und sich die Bälle spielerisch zuwerfen kann. Für beide Showacts gab es viel Applaus, beide waren ebenso ein Beleg dafür, wie groß die Vielfalt im Sport in der Region ist.

Fleißige Ehrenamtler

Über die Auszeichnungen für die Sportler hinaus wurden Preise in weiteren Kategorien vergeben. Den ersten Platz beim Toto-Lotto-Sportfotopreis erreichte Oliver Merk. Die Plätze zwei und drei belegten Wolfgang Dahler und Otto Marx. Auf dem ersten Platz beim EnBW-Sportjugendpreis landete der FC Bellamont. Dahinter reihten sich der FV Biberach und der Segelclub Laupheim ein. Die Preisträger beim Anerkennungspreis für besonderes Engagement der Kreissparkasse Biberach waren Fritz Mohr (1./FC Bellamont), Helmut Rolser (2./SV Mietingen) sowie Maria und Josef Schelkle (3./SV Uttenweiler).