Ausgewogene Ernährung mit Kohlenhydraten

Zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung gehören Kohlenhydrate mit dazu. Allerdings unterscheiden Ernährungsberater zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten. Beim Kochkurs „Kohlenhydrate - ja bitte, aber die Richtigen“, der im Rahmen der AOK-Serie „Gesund und Nah“ der „Schwäbischen Zeitung“ veranstaltet wurde, haben die Leser einige Rezepte und viele Hintergrundinformationen zu dem Thema bekommen.

In der Versuchsküche der AOK Ulm-Biberach begrüßte Kursleiterin Gudrun Mack die 14 Teilnehmer. Sie begann den Kochkurs mit einem einführenden Theorieblock, der die notwendigen Hintergrundinformationen geben soll. Einen guten Überblick über den täglichen Lebensmittelbedarf würden Ernährungspyramiden geben, sagt Mack. Diese enthalten neben Wasser, Obst und Gemüse, Kohlenhydraten sowie Milchprodukte, Fleisch und Fisch auch Fette und Süßigkeiten. „Eine Ernährung komplett ohne Kohlenhydrate kann ich nicht empfehlen“, sagt die Diätassistentin. Gerade beim Abnehmen sei es sinnvoll nicht völlig auf kohlenhydrathaltige Lebensmittel wie Brot, Reis und Kartoffeln zu verzichten. „Man nimmt dadurch zwar langsamer ab, aber nachhaltiger.“

Anschließend ging Gudrun Mack näher auf die Kohlenhydrate ein. Diese bestehen aus Zuckermolekülen, die je nach Art aus einem, zwei oder mehreren Zuckerbausteinen aufgebaut sind. Die sogenannten Mehrfachzucker bieten für den Verbraucher am meisten Vorteile, da sie langsam zersetzt werden und nach und nach ins Blut abgegeben werden. Sie lassen den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen und sorgen für ein andauerndes Sättigungsgefühl. Darüber hinaus liefern sie aber auch Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Mehrfachzucker ist vor allem in Getreide, Vollkornprodukten, Kartoffeln und Hülsenfrüchten enthalten.

Nach der Einführung und dem Verteilen der Gerichte ging es ans Eingemachte beziehungsweise an die Kochtöpfe und Pfannen: Die 13 Frauen und ein Mann verteilen sich allein oder in Grüppchen in der Versuchsküche. Anfangs herrschte noch geschäftiges Treiben, bis jeder die entsprechenden Kochutensilien und Zutaten beisammen hatte. Dann legte sich die Hektik etwas und die Kursteilnehmer begannen unter anderem damit, Gemüse und Obst klein zu schnippeln, Fleisch anzubraten und Nudeln zu kochen.

Silvia Katein und Monika Höschele bereiteten an diesem Abend ein Süßkartoffel-Curry zu. Beide Frauen waren von diesem Rezept sofort angetan, da sie Süßkartoffeln in dieser Form noch nie zubereitet haben. „Der Kochkurs ist eine tolle Gelegenheit, viele Dinge auszuprobieren“, nennt Monika Höschele einen Grund für ihre Teilnahme. „Man muss sich auch in der eigenen Küche einfach mehr trauen.“ Mit dem Ergebnis waren beide Kursteilnehmerinnen zufrieden. „Wir haben schon probiert und es schmeckt sehr lecker“, sagt Silvia Katein.

Auch Monika Steinhauser war gespannt, wie die „Blumenkohlrohkost“ – ein Salat mit gehacktem Blumenkohl, Tomaten, Paprika und Oliven – den sie zubereitet, schmecken wird. Sie hatte bereits an mehreren Kochkursen der AOK teilgenommen und wollte sich wieder Anregungen für neue Rezepte holen. „Mich hat das Thema heute einfach besonders angesprochen“, sagt Steinhauser. Die Rezepte aus den vorherigen Kochkursen holt sie immer wieder hervor und kocht die Favoriten regelmäßig zu Hause. Auch in diesem Rezepteheft seien ihr schon jetzt einige leckere Gerichte aufgefallen.

Diese Meinung teilten auch die anderen Kochkurs-Teilnehmer. Beim anschließenden Essen waren sich alle einig, dass die gekochten Speisen wirklich lecker seien. Auch wenn viele der Rezepte für so manchen Kursteilnehmer völlig unbekannte Zutaten, wie Zartweizen, Vollkorn-Bandnudeln, Tofu, Vollkornmehl oder Amaranth, enthalten haben.

Ein Rezept mit den „richtigen“ Kohlenhydraten

Zutaten: Eine Zwiebel, eine Zehe Knoblauch, 30 Gramm frischer Ingwer, eine halbe rote Chilischote, 500 Gramm Süßkartoffeln, ein Esslöffel Öl, ein Teelöffel Currypulver, ein halber Teelöffel Cumin (Kreuzkümmel), 400 Milliliter Gemüsebrühe, 250 Gramm Tiefkühl-Bohnen, ein Esslöffel Rosinen, Salz, eine Limette, zwei Esslöffel Koriandergrün, 150 Gramm Joghurt.

Zubereitung: Zwiebel und Knoblauchzehe, frischen Ingwer und ein halbe rote Chilischote fein würfeln. 500 Gramm Süßkartoffeln schälen und in zwei Zentimeter große Würfel schneiden. Einen Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Chili zwei Minuten darin dünsten. Süßkartoffeln zugeben und zwei Minuten mitdünsten. Currypulver und gemahlenen Cumin zugeben und kurz mitrösten. 400 Milliliter Gemüsebrühe zugießen, aufkochen und alles zugedeckt zwölf Minuten garen. Bohnen und Rosinen untermischen und fünf Minuten garen. Das Curry mit Salz und einigen Spritzern Limettensaft abschmecken, mit zwei Esslöffeln gehacktem Koriandergrün bestreuen und mit 150 Gramm Joghurt servieren.