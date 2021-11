Ausgebuchte Ausflüge und Freizeiten, aber dennoch finanzielle Verluste

Zunächst wurden alle Termine abgesagt, dann gab es Ersatzangebote übers Internet, später auch wieder erste Ausflüge im Land, in die Wilhelma und auf die Insel Mainau, dann schließlich fröhliche und ausgebuchte Sommer- und Herbstfreizeiten. Am Ende standen dennoch finanzielle Verluste: So sah der Jahresrückblick auf 2021 aus, den der Biberacher Verein für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit (fiB) bei seiner Jahreshauptversammlung im November machte. Kein einfaches Jahr liegt hinter dem Verein.

Das Team fiB organisiert seit beinahe 20 Jahren eine Vielzahl an integrativen Freizeiten, Aktionstage und Veranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung. Pro Jahr bietet fiB rund 200 Tage Programm.

Nach dem ersten Pandemiejahr 2020 wird auch 2021 ein Jahr sein, in dem der Verein dabei finanzielle Verluste macht. Denn jede Veranstaltung, die abgesagt werden muss, hat bereits Kosten verursacht und sorgt so für ein mehr oder weniger großes Minus. Mehrkosten wurden auch für viele organisatorische Veränderungen fällig, die nötig waren, um die Hygieneregeln umzusetzen.

Aber noch geht es, erfuhren die Vereinsmitglieder bei der Versammlung, auch dank Spenden, spezieller Corona-Fördergelder vom Staat und Hilfen durch Organisationen wie die Aktion Mensch. Die Arbeit kann weitergehen, das Jahresprogramm für 2022 ist demnächst fertig. Dann werden sich die vielen fiB-Stammgäste wieder schnellstmöglich zu ihren Lieblings-Terminen anmelden, wie jedes Jahr. Und das Team des Vereins hofft darauf, dass es nach zwei Pandemie-Jahren im Jahr 2022 wieder möglichst viel Normalität geben wird.

Wobei fiB inzwischen auch einige Routine im Umgang mit der Pandemie entwickelt habe: Seit März 2021 hat der Verein seinen ehrenamtlichen Team-Mitgliedern die Bescheinigungen für frühzeitige Impfungen ausgefüllt. „Das haben viele gern angenommen. Sehr froh ist der Verein über die inzwischen hohe Impfquote im Team, sie liegt bei über 95 Prozent“, heißt es in einer Mitteilung. Die Freizeiten wurden alle mit Hygienekonzept organisiert, Zugang zu den Veranstaltungen gab es für alle nur mit negativem Schnelltest.

Einen kleinen Generationenwechsel hat die Jahreshauptversammlung für den elfköpfigen Vorstand des Vereins gebracht. Zwei der drei letzten Gründungsmitglieder im Vorstand haben nun nach 19 Jahren ihre Ämter als Beisitzerinnen niedergelegt: Anja Geiger und Romana Urban. Anja Geiger war bis 2019 auch zehn Jahre lang Vereinsvorsitzende gewesen. Beide haben ihre Arbeit nun in die Hände Jüngerer übergegeben: Neue Beisitzer sind fortan Tim Lehmann und Jana Strobel. Zwei Fachkräfte um die dreißig Jahre, die bereits hilfreiche Berufserfahrung mit in den Vorstand bringen: Jana Strobel ist Sonderpädagogin, Tim Lehmann arbeitet als stellvertretender Verwaltungsleiter bei der Lebenshilfe Bayern.

Beide haben außerdem lange, familiäre Verbindungen zum Verein: Jana Strobel ist die Nichte von Anja Geiger und Tim Lehmann ein Neffe von Joachim Peratoner, der seinerseits als Urgestein des Vereins gilt: Er war derjenige, der das Fibi-und-Fabi-Lied geschrieben, das seither auf jeder Freizeit gesungen wird, außerdem war er Vereinsvorsitzender.

Der neue Vorstand wird, wie schon bisher, seine Sitzungen offen organisieren: Wer sich einbringen will, kann jederzeit daran teilnehmen. Anja Geiger und Romana Urban haben das bereits zugesagt. „So freut man sich bei fiB auf die Mischung aus Kontinuität und neuem Schwung“, heißt es in der Mitteilung weiter.