Ausflug der Schreiner-Innung nach Stuttgart

Am letzten Sonntag im Oktober machte sich die Schreiner-Innung auf die Reise nach Stuttgart. Bei sommerlichen Temperaturen über der 20-Grad-Marke besuchte die Gruppe die Baustelle des neuen Bahnhofes und den Fernsehturm.

Erstes Ziel auf dem Weg nach Stuttgart war das Hotel „Post“ in Feldstetten auf der Schwäbischen Alb. Dort gab es ein ausgiebiges Frühstück zur Stärkung für die nächsten Programmpunkte.

Nach Ankunft in Stuttgart traf sich die Gruppe mit ihrem Guide im Infoturm am Bahnhof. In der dreistündigen Führung in roter Sicherheitsweste, Helm und Gummistiefeln, gab es jede Menge Input für die Interessierten mit viel Zahlen und Fakten über den Bau der neuen unterirdischen Bahnsteighalle. 28 faszinierende Kelchstützen erwarteten die Schreiner-Kollegen, die über die neuartige Konstruktion nur staunen konnten.

Letzte Station war der Fernsehturm in der Landeshauptstadt – das Wahrzeichen Stuttgarts. Mit seinen 217 Metern ist dieser das höchste Bauwerk der Stadt. In einem Aufzug ging es in 36 Sekunden hoch zur Aussichtsplattform. Bei untergehender Sonne hatten die Besucher einen einmaligen Blick über Stuttgart. Ein gelungener Tag bei bestem Wetter und guten Gesprächen.