Der Seniorenkreis der Kirchengemeinde Zur Heiligsten Dreifaltigkeit bietet am Donnerstag, 13. Juni, einen Ausflug auf die Schwäbische Alb an. Ausflugsziele sind das Schloss Lichtenstein, auch „Märchenschloss Württembergs“ genannt, und die Stadt Bad Urach. Sowohl auf dem Schloss als auch in der Stadt gibt es Führungen. Abfahrt ist morgens um 8.30 Uhr beim Pfarrbüro der Kirchengemeinde. Der Preis für die Fahrt beträgt inklusive Führungen circa 25 Euro . Anmeldeschluss ist der 6. Juni.