Ausfahrt zu Kriegerdenkmalen im Kreis Biberach

Aus Anlass des Kriegsendes vor 100 Jahren bietet die Gesellschaft für Heimatpflege (GfH) Biberach am Sonntag, 7. Oktober, eine Tagesausfahrt zu ausgewählten Kriegerdenkmalen des Ersten Weltkriegs im Landkreis Biberach an.

Die Kriegerdenkmale sind steinerne Zeugen des massenhaften und sinnlosen Sterbens im Ersten Weltkrieg. Einige von ihnen, künstlerisch bedeutend, ungewöhnlich oder besonders schön gelegen, sollen Anknüpfungspunkte für die Darstellung der Geschichte des Ersten Weltkriegs im Kreis Biberach sein.

Die Fahrt führt zuerst auf den Bussen führen. In Kanzach gilt das Interesse einem Vergleich des alten Kriegerdenkmals mit dem neueren Mahnmal des Bildhauers Josef Henselmann. Eine ungewöhnliche Gedenkstätte befindet sich in der Krypta der Schlosskirche von Neufra. Dem Schicksal der jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg wird auf dem jüdischen Friedhof in Laupheim gedacht. Das Kriegerdenkmal in Gutenzell ist deshalb sehenswert, weil es auf dem abgelegenen Friedhof steht, der wunderschön in die Landschaft eingebettet ist. Zuletzt wird das Grabmal von Matthias Erzberger in Biberach besucht, der 1918 das Waffenstillstandsabkommen für die deutsche Reichsregierung unterzeichnet hat.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Teilnehmer im Gemeindezentrum St. Martin, wo die Herausgeber das noch druckfrische Buch über den Ersten Weltkrieg im Landkreis Biberach vorstellen werden. Den Abschluss bildet ein schwäbisches Abendessen.