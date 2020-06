Ausdrucksstarke Kunst

Wenn man den Ausstellungsraum in der Galerie der Stiftung S BC - pro arte betritt, fällt links sofort eine knapp zwei Meter große Holzskulptur ins Auge, die der Künstler Richard W. Allgaier „Mutter Erde“ nennt. Aus einem Eschenstamm wölbt sich wie ein hochschwangerer Leib eine halbrunde Wucherung hervor, auf und in dem der Künstler Menschen gestaltet hat, die er in Gerechte und Verdammte trennt. Die Gerechten streben nach oben, die Verdammten zieht es kopfüber nach unten in Höllentiefen. Motivische Assoziationen an Michelangelos „Jüngstes Gericht“ in der Sixtina im Vatikan. Ab dem 25. Juni sind die Werke des Künstlers aus Bad Waldsee zu sehen.

Allgaiers Figuren strömen ihre eigene Wahrhaftigkeit aus, nehmen in ihrer halbfigurativen Form gefangen. Verzweigte Holzwurm-Strukturen ziselieren ihrerseits den Stamm, erzeugen künstlerisch-optische Assoziationen. Der Künstler zeigt in der Ausstellung noch weitere expressive Menschen- und Schickalsdarstellungen wie etwa zwei Beispiele einer skandinavischen Bootsbestattung aus dem 9. bis 10. Jahrhundert, die der Künstler aus Kirsche und Akazie gestaltet hat. Die durch die Bearbeitung mit der Kettensäge entstandenen Strukturen assoziieren feines pflanzliches Rankenwerk.

Die Lindenholzskulptur „Es kommt ein Schiff geladen“ ist eine künstlerische Formulierung des Schicksal von Bootsflüchtlingen in einem überladenen Kahn mit gebrochenem Mast. Das Kunstwerk zeigt weitere Menschen, die sich verzweifelt an den Schiffsrand klammern. Eine ganz neue Arbeit zeigt eine Figur, die in einem halb ausgehöhlten Baumstamm sitzt – Rückzug aus der Corona-Krise.

Allgaier ist ein weitgereister Mann, der sich – oft mehrfach – in vielen afrikanischen Ländern aufhielt, und immer seine Malausrüstung mit Malwerkzeug, Acrylfarbe und sonstigen Utensilien dabei hatte. Dabei entstanden faszinierende Arbeiten, von skizzenhaften Strichen bis zum farblich ausgereiften Bild. Die Farbtöne sind zumeist ockerbraun, gelb, rot und sepia entsprechend den Farben der dargestellten Landschaften. Der Maler mischt den dortigen Wüstensand, aber auch die Asche von Feuerstellen mit Acryl, gestaltet damit thematisch authentische Bildflächen.

Vielfach unterlegt der Maler seine Bilder mit alten Texten aus Schriftstücken, die bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen, so ein Schuldenblatt von der Schwäbischen Alb von 1771. Aquarelle entstehen auf halbtönigen Farbpapieren, die spannende Hell-Dunkel-Abstufungen ermöglichen, so einige Blätter aus einem Kloster in Birma. Aus dem Tschad brachte Allgaier Motive mit, die in ihrer gedehnten Schlankheit an steinzeitliche Höhlenmalerei vor vielen Tausend Jahren erinnern.

Die außergewöhnlich extensive Bandbreite künstlerischer Formenvielfalt zeigt sich auch in seiner Gestaltung von Derwisch- und Schamanengewändern. Zwei Bespiele aus dem Mahgreb und aus Mali zeigen den Farbenreichtum solcherart Kultgewänder.

Kuratorin Barbara Renftle fasst Allgaiers Weitläufigkeit und ungewöhnliche künstlerische Bandbreite so zusammen: „Im Spannungsfeld von Fremde und Heimat hat er ein vielfältiges Werk aus Reisetagebüchern, Reisezeichnungen, Gemälden, Skulpturen und Objektkunst geschaffen. Mit seiner Kunst beschwört der Weltensammler Richard W. Allgaier das Geheimnis unserer Herkunft und die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, nach der Magie alter archaischer Kulte und Kraftorte. Seine Fernreisen dienen Allgaier dazu, das unbekannte Land im Innern des Menschen zu erforschen, ein Land, das wilder, tiefer und reicher ist als das betonierte Terrain von Rationalität und Funktionalismus. Alle wesentlichen Ursymbole des Lebens wie Baum und Boot spielen daher im Motivrepertoire des Künstlers seit Langem eine entscheidende Rolle.“