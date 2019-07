Ausbildungstag: Diese Biberacher Firmen informieren über Karrierechancen

Vier große Unternehmen in Biberach buhlen um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen. Wie jedes Jahr öffnen sie zum Berufsinfotag, am 5. und 6. Juli, ihre Tore, um junge Leute über ihr Ausbildungs- und Studienangebot zu informieren. Dabei will jeder Betrieb sich von seiner besten Seite zeigen und bietet ein vielfältiges Programm, um die potenziellen Azubis zu überzeugen. Am Freitag, 5. Juli, versuchen Netze BW, Handtmann und Liebherr die Jugendlichen von sich zu überzeugen, am Samstag zeigt das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, was es zu bieten hat.

Netze BW: Der Netzbetreiber lädt zum Schaulaufen in der Ausbildungswerkstatt in der Ulmer Straße am Freitag von 10 Uhr bis 16.30 Uhr ein. Netze BW gehört zum EnBW-Konzern und betreibt das Verteilnetz in weiten Teilen Baden-Württembergs. Demnach bietet der Betrieb eine Vielzahl an technischen Ausbildungsberufen an. Jugendliche, die ein Studium anstreben, kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten. Neben den klassischen Ausbildungsberufen wie Elektroniker, bietet der Netzbetreiber auch eine Vielzahl an dualen Studiengängen an. Für die entsprechende Beratung stehen Auszubildende, Studierende und Ausbilder zu Verfügung. Das Rahmenprogramm beinhaltet Mitmachaktionen, ein Quiz mit verschiedenen Preisen und einiges mehr.

Handtmann: Informationen über die Handtmann-Unternehmensgruppe kann man am Freitag von 15 bis 19 Uhr in der Arthur-Handtmann-Straße sammeln. Der Betrieb fertigt vor allem Teile für die Automobilindustrie, was eine Vielzahl von technischen Ausbildungsplätzen verspricht. Zudem kann auch ein Blick in die kaufmännischen Berufe der Firma geworfen werden. In der Fertigung bietet Handtmann einen Einblick in spezielle Verfahren, wie den Druckguss, an. Neben verschiedenen Workshops, in denen man selbst Gegenstände herstellen kann, wird den Besuchern auch ein Einblick in die Robotik-Abteilung gewährt. Ausbilder und Auszubildende stehen genau wie Studierende, die über duale Studiengänge bei Handtmann informieren, für eine Beratung bereit.

Liebherr: Die Firma Liebherr öffnet am Freitag ebenfalls von 15 bis 19 Uhr ihre Pforten in der Memminger-Straße. Am Standort Biberach werden unter anderem Kräne gefertigt. Zum Ausbildungsprogramm zählen hier neben neun verschiedenen Ausbildungsberufen, diverse duale Studiengänge. Für Interessierte stehen Mitarbeiter zur Beratung bereit. Um die Jugendlichen zu begeistern, setzt Liebherr auf technische Mittel. So kann mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille, ein 360-Grad-Rundumblick in die Lehrwerkstatt geworfen werden. Ebenso kann in einem VR-Simulator die Erfahrung gemacht werden, wie es ist zu schweißen. Andere praktische Workshops sollen eine Einführung in die verschiedenen Berufe gewährleisten. Kreative Köpfe können ihren Einfallsreichtum außerdem in einem „Escape Room“ unter Beweis stellen.

Boehringer Ingelheim: Einen Tag später, am Samstag, 6. Juli, öffnet das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim in der Ernst-Boehringer-Straße seine Hallen für die Allgemeinheit von 10 bis 14 Uhr. Der Schwerpunkt der Firma liegt im Erforschen und Entwickeln neuer Arzneimittel für Mensch und Tier. Mit 30 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen präsentiert das Unternehmen eine Vielzahl an beruflichen Möglichkeiten. Auf dem „Marktplatz der Ausbildungsberufe“ können sich Interessierte von Ausbildern und Auszubildenden beraten lassen. Das Rahmenprogramm bietet Informationsvorträge sowie ein Berufekino. Außerdem kann man einen Blick in die Labore der Firma werfen.