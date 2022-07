Ausbildungstag bei Boehringer Ingelheimer

Arbeitgeber Boehringer Ingelheim lädt am Samstag, 9. Juli, zum Infotag der Ausbildung ein. Der Tag richtet sich an Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und alle, die Interesse an einer Ausbildung oder einem dualen Studium haben. Zwischen 10 und 14 Uhr geben jetzige Auszubildende gemeinsam mit ihren Ausbildern Einblicke in die verschiedenen Arbeitsplätze, Ausbildungslabore und Werkstätten des Pharmaunternehmens der fast 20 verschiedenen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge. Ergänzt wird der Infotag durch ein Rahmenprogramm. Einlass ist ab 10 und bis 13.30 Uhr über die Pforte Mitte in der Ernst-Boehringer-Straße.

In Mitmach-Aktionen können die jungen Leute ausprobieren, wie sich ihr zukünftiger Beruf in der Praxis anfühlen könnte und welche Möglichkeiten - zum Beispiel Fort- und Weiterbildungen - sie mit einer Karriere bei Boehringer Ingelheim erwarten würden. Azubis und Ausbilder des Unternehmens stehen an allen Stationen bereit und geben Anleitung und Auskunft. In Kurzvorträgen erwarten die Schülerinnen und Schüler Tipps zur Bewerbung. Ein Fotograf vor Ort schießt kostenfrei Bewerbungsbilder.

Das forschenden Pharmaunternehmen bietet verschiedene Ausbildungsplätze an: Während Biologie- und Chemielaboranten primär im Labor tätig sind, trifft man die Pharmakanten und Produktionsfachkräfte hauptsächlich in der Medikamentenherstellung an. In der Verwaltung sitzen zum Beispiel Kaufleute für Büromanagement, IT-Spezialisten und Betriebswirtschaftler. Außerdem bildet Boehringer Ingelheim Köche, Hauswirtschafter, Fachkräfte für Lagerlogistik und weitere Berufsbilder aus. Zudem bietet das Unternehmen acht verschiedene duale Studiengänge an, darunter auch Bio- und Pharmatechnik, Elektrotechnik oder Wirtschaftsinformatik.

Rund 260 Azubis hat das Unternehmen am Standort Biberach, 582 deutschlandweit. Interessierte finden das vollständige Ausbildungsangebot auf der Ausbildungsseite des Unternehmens unter: www.meine-zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de.