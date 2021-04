Ausbildungsmesse future4you informiert online

Die future4you ist die größte Bildungsmesse im Kreis Biberach und findet dieses Jahr zum ersten Mal online statt und bietet Jugendlichen die Chance, sich digital über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die Messe läuft am 30. April von 10 bis 17 Uhr.

Auch die Stadtverwaltung Biberach ist in diesem Jahr online bei der future4you vertreten und informiert über die große Vielfalt ihrer Ausbildungsmöglichkeiten in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung: von der Hauptverwaltung über den Finanz- und Baubereich bis hin zum Kulturdezernat. „Unter den zwölf Ausbildungsberufen, verschiedenen Studiengängen und vielseitigen Bundesfreiwilligendiensten, die wir bei der Stadtverwaltung anbieten, ist mit Sicherheit für viele ein spannender Weg in die Zukunft dabei“, verspricht Jasmina Ostricki, Ausbildungsleiterin der Stadtverwaltung Biberach.

Beim Onlineauftritt der Stadtverwaltung Biberach haben Interessenten die Gelegenheit, mit Ausbildungsleiterin und Auszubildenden in den Dialog zu treten. „Besonders wichtig ist uns, dass sich die Interessenten mit unseren Auszubildenden der verschiedenen Berufsfelder auf Augenhöhe austauschen können und sie so eine genaue Vorstellung bekommen, was sie bei einer Ausbildung bei uns erwarten dürfen,“ erklärt Christian Jäger, Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung. „Auch wenn der Austausch dieses Jahr online stattfindet, freuen wir uns auf gute Gespräche und ein gegenseitiges Kennenlernen.“ Die Stadtverwaltung informiert vor allem über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten für Bewerber ab September 2022.