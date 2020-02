Ausbildung zu Chormentoren

Chorarbeit am Wieland-Gymnasium (WG) bedeutet auch aktive Begabtenförderung im Bereich Musikpädagogik. Unterstützt von den WG-Chorleiterinnen Lucia Strobel (l.) und Marion Weigele schafften es die Neuntklässler Anika Behringer (2. v. l.), Raphael Langen und Tabea Willmann zu einer vom Zentrum für Schulentwicklung und Lehrerbildung und dem Schwäbischen Sängerbund getragenen Ausbildung zu offiziellen Chormentoren zugelassen zu werden. Damit bilden sich die aktiven Chorsänger und Chor-AG-Mentoren nun an mehreren Wochenenden auf hohem Niveau für ihre Mithilfe bei der Chorarbeit in der Schule weiter und können darüber hinaus am Ende des Schuljahrs einen „musikpädagogischen Nachweis“ erlangen, der in verschiedenen Studiengängen, wie dem Grundschullehramt, als Studienvoraussetzung anerkannt wird.