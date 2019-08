Aus für den FV Biberach in Runde drei

Der FV Biberach ist in der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals ausgeschieden. Der Oberligist VfB Stuttgart II war am Dienstagabend vor 950 Zuschauern im Biberacher Stadion mindestens eine Nummer zu groß und gewann mit 5:1 (2:1). Für den Ehrentreffer des FV Biberach sorgte Kapitän Andreas Wonschick mit dem zwischenzeitlichen 1:1 nach 18 Minuten.

Schrecksekunde schon vor dem Anpfiff für den FV Biberach. Mittelfeldmann Timo Heimpel verletzte sich beim Warmmachen und musste passen. Johannes Fuchs kam deshalb zu einem unerwarteten Startelfeinsatz. Beim VfB saß der aus Alberweiler stammende Alexander Kopf zunächst auf der Bank. Acht Minuten lang konnte der FVB sein Tor sauber halten, dann steckte Benedikt Koep in der Schnittstelle durch, Joel Richter stand plötzlich frei vor Biberachs Keeper Axigia Maiejoe und hatte keine Mühe, aus zwölf Metern einzuschieben. Ein zu frühes Tor für den Gastgeber, zumal drei Minuten später Fabian Scheffold mit einer Muskelverletzung raus musste. Für ihn kam Robin Biesinger. Der Oberliga-Zweite wurde seiner Favoritenrolle gerecht, wirkte spritziger und dynamischer und hatte durch Nick Bätzner die Chance auf das 0:2, doch Maiejoe parierte glänzend.

Und nicht nur das. Der FV Biberach kam zum ersten Mal gefährlich in den Stuttgarter Strafraum und Andreas Wonschick traf aus zehn Metern freistehend zum 1:1-Ausgleich (18.). Der Jubel war groß bei den 950 Zuschauern. Einige Fans in VfB-Trikots schauten dagegen ziemlich bedröppelt drein – doch nur drei Minuten, denn dann ging der VfB erneut in Führung. Marco Pasalic war der Nutznießer einer zu weit auseinanderstehenden Biberacher Defensive. Nach einer knappen halben Stunde war es erneut Maiejoe, der gegen Per Lockl einen weiteren Treffer der Gäste verhinderte. Der FV Biberach war inzwischen besser im Spiel, auch wenn nach vorne zu wenig ging. Stuttgart hatte weitere Einschussmöglichkeiten, ging aber zu schlampig mit den Chancen um. So blieb es bis zur Pause beim knappen Vorsprung der Gäste, auch weil Ruben Grundei für den FVB zu überhastet abschloss (44).

Nur eine Minute nach dem Wechsel musste erneut Pasalic den dritten Treffer erzielen, doch der lange Pfosten stand im Weg. Biberach versuchte mutiger zu agieren, immer häufiger wurde Ramon Diamant gesucht, der seine Schnelligkeit ausspielen sollte. Zunächst ohne Erfolg. Den hatte dann doch Pasalic mit einem Distanzschuss aus 22 Metern, der kleine VfB führte nach 53 Minuten mit 3:1.

War das schon die Vorentscheidung? Spätestens nach dem vierten Treffer der Gäste aus der Landeshauptstadt durch Koep nach einer guten Stunde. Im Gegenzug musste VfB-Keeper Marvin Geng eingreifen, sonst hätte Wonschick mit seinem zweiten Tor vielleicht nochmals für Spannung gesorgt. Auch Raphael Geiger scheiterte nach 72 Minuten mit einem Fernschuss an Geng. Nach dem folgenden Eckball traf Julius Grimm ins Tor, doch Schiedsrichter Manuel Bergmann entschied auf Abseits. Johannes Fuchs zielte mit seinem Freistoß nicht genau genug (77.). So spielte der Oberligist die Partie souverän runter, ließ aber einige Chancen liegen. Nur noch der eingewechselte Marcel Sökler traf zum 5:1 für die Gäste. So kam der FV Biberach ergebnistechnisch mit einem blauen Auge davon. Völlig zu Recht, denn die Mannschaft zeigte sich deutlich verbessert gegenüber den zuletzt in der Liga gezeigten Leistungen.

VfB-Trainer lobt Biberach

„Der Gegner hat sich sehr gut gewehrt, ein guter Landesligist. In der ersten Halbzeit hatten wir noch Rhythmusprobleme, das wurde in der zweiten Halbzeit besser. Und in Hälfte zwei haben wir dann die nötigen Tore gemacht. Pflichtaufgabe erfüllt. Wir denken nicht daran, dass wir nicht im DFB-Pokal spielen dürfen, trotzdem wäre das Finale im Stuttgarter Gazi-Stadion ein tolles Erlebnis“, bilanzierte VfB-Trainer Paco Vaz.

FVB-Spielertrainer Florian Treske war sehr zufrieden: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel noch einigermaßen offen gestalten können. Unter anderem haben wir das Spiel wegen individueller Fehler verloren. Allerdings muss man auch die Stärke des Gegners anerkennen. Ärgerlich sind die Verletzungen von Heimpel und Scheffold, die vermutlich beide länger ausfallen werden. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel in Balingen.“