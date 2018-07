Aus drei mach eins: Kirchengemeinden fusionieren

Für die Gläubigen die aus Mittelbiberach zur neuen Stadt-Kirchengemeinde kommen, gibt es am Samstag, 28. Juli, ab 19 Uhr einen „Übergabe“-Gottesdienst in Mittelbiberach. Die Fusion selbst wird am Sonntag, 16. September, ab 9.30 Uhr in der Biberacher Stadtpfarrkirche mit einem „Fusionsgottesdienst“ gefeiert.