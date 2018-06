Aufzüge werden repariert

Die beiden Aufzüge am Biberacher Bahnhof sind monatelang immer wieder außer Betrieb gewesen. Grund dafür war zuletzt eine instabile Notrufleitung (die SZ berichtete). Nachdem viele Biberacher Bürger ihren Unmut über die Situation am Bahnhof ausgedrückt hatten, haben auch die beiden Biberacher Bundestagsabgeordneten Martin Gerster (SPD) und Josef Rief (CDU) die Deutsche Bahn um eine schnelle Lösung des Problems gebeten. Ab Dienstag, 10. Februar, sollen die Aufzüge wieder im Normalbetrieb laufen.

„Bereits am Freitag waren drei Techniker am Biberacher Bahnhof, um die Leitungen zu überprüfen“, sagt der Ulmer Bahnhofsmanager Dieter Maier, der auch für den Bahnhof in Biberach zuständig ist. Denn worin genau die Ursache dafür liegt, dass die Notrufanlagen immer wieder ausgefallen sind, ist noch nicht klar. „Im Grunde sind es drei verschiedene Leitungen – eine von der Telekom, die bis zum Bahnhofsareal führt, dann eine von dort bis zu den Aufzügen und noch eine zwischen den Aufzügen“, erklärt Maier. Dementsprechend sei am Freitag neben zwei Technikern der Bahn auch ein Techniker der Telekom zugange gewesen. Die Leitungen sind laut Auskunft der Deutschen Bahn nun wieder stabil, die beiden Aufzüge sind wieder in Betrieb. „Allerdings muss noch etwas an der Programmierung eingestellt werden, aber das sollte bis Dienstag erledigt sein“, meint Bahnsprecher Roland Kortz.

Weil in der Zwischenzeit nicht sichergestellt ist, ob ein eventueller Notruf auf einem der beiden Aufzüge funktionieren würde, hat die Bahn bereits seit Freitag einen Mitarbeiter bereitgestellt, der die Aufzüge im Blick hat und im Ernstfall einen Notruf melden kann. „Das machen wir auch weiter und zwar so lange, bis die Programmierung der Verbindung von Digitaltechnik im Aufzug mit analoger Telefontechnik im Bahnhofsgebäude selbst geklappt hat und bei technischer Störung des Aufzugs der Notruf einwandfrei funktioniert“, sagt Maier.

Bundestagsabgeordnete sind zufrieden

SPD-Bundestagsabgeordneter Martin Gerster hatte schon vor einiger Zeit ein Schreiben an die Deutsche Bahn verfasst, in dem er um eine schnelle Lösung des Problems gebeten hatte. „Für Reisende von und nach Biberach mit Gehbehinderung und schwerem Gepäck, die auf funktionstüchtige Aufzüge angewiesen sind, ist das eine wichtige Nachricht“, sagt er. CDU-Bundestagsabgeordneter Josef Rief hatte sich am Montagmorgen zusammen mit Vertretern der Deutschen Bahn am Biberacher Bahnhof getroffen, um sich ein Bild von der Situation der Aufzüge zu machen. „Ich freue mich, dass nun eine Lösung gefunden wurde“, sagt er. Vor allem aber bedanke er sich bei den Bürgern, die immer wieder auf das Problem hingewiesen hätten. „Nur so können wir jetzt eine Lösung finden.“