Aufzüge am Bahnhof funktionieren wieder

Die Aufzüge am Biberacher Bahnhof funktionieren wieder. Nachdem die Bahn am Dienstag noch von Komplikationen sprach und keine Prognose zum Abschluss der technischen Arbeiten abgeben wollte, ging nun doch alles schneller als gedacht. Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hatte sich nach der SZ-Berichterstattung ebenfalls an die Bahn gewandt. Am Mittwoch erhielt er nun die überraschende Antwort des DB-Konzernbevollmächtigten für das Land Baden-Württemberg. Darin heißt es: „Es ist uns gelungen gemeinsam mit der Deutschen Telekom AG und dem Gerätehersteller den Fehler zu beheben und die sicherheitsrelevante Rückruffunktion wieder herzustellen.“