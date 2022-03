Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt

Einen kräftigen Nachfrageschub am Stellenmarkt verzeichnet die Agentur für Arbeit in Ulm. für den Monat Februar. „Dass im Februar die Arbeitslosigkeit abnimmt, ist saisonal durchaus üblich. In diesem Jahr fällt dieser Rückgang recht deutlich aus“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung laut Mitteilung der Arbeitsagentur. „Stärker sank die Arbeitslosigkeit in einem Februar zuletzt im Jahr 2011.“

Das zeigt sich in Baden-Württemberg insgesamt, noch stärker hier in der Region. Im Landkreis Biberach ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 2,1 Prozent zurückgegangen und behält die Spitzenposition unter den baden-württembergischen Kreisen. Im Jahr zuvor lag die Quote im Landkreis Biberach bei 2,8 Prozent. Mit 2565 Frauen und Männern waren 69 oder 2,6 Prozent weniger Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1512 Menschen (minus 57), das Jobcenter des Landkreises Biberach betreute 1053 Frauen und Männer (minus zwölf).

Im gesamten Agenturbezirk Ulm ging die Quote im Berichtsmonat um 0,1 Punkte auf 2,5 Prozent zurück. Vor zwölf Monaten lag die Quote bei 3,4 Prozent. In puncto Kurzarbeit gingen sowohl die Zahl der anzeigenden Betriebe wie auch die in den Anzeigen angegebenen Beschäftigten zurück und lagen unter dem Vormonatwert, wenn auch noch auf erhöhtem Niveau. Schwerpunkte lagen in der Hotellerie und Gastronomie, der Reise- und Tourismusbranche sowie der Veranstaltungs- und Eventbranche.