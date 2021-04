Auftreten statt austreten – wie Biberacher Frauen für ihre Kirche kämpfen

Ein Zeichen für Veränderung in der Kirche setzt der Katholische Frauenbund mit dem Tag der Diakonin am Donnerstag, 29. April. Der Zweigverein Biberach lädt Männer und Frauen zu einem feierlichen Gottesdienst in die Dreifaltigkeitskirche ein. Beginn ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist coronabedingt erforderlich im Pfarrbüro Sankt Martin, Telefon 07351/18140, oder per E-Mail an: StMartin.Biberach@drs.de