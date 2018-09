Auftaktsieger unter sich

Für die Landesliga-Handballer der TG Biberach steht am Samstagabend das erste Heimspiel der noch jungen Saison an. Gegner ist die SG Bettringen, Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der PG-Halle.

Bettringen ist wie Biberach erfolgreich gestartet. Aber im Gegensatz zur TG, die beim TSB Ravensburg ungefährdet mit 31:21 gewann, war der Auftaktsieg der Mannschaft von Trainer Klaus Schwenk nichts für schwache Nerven. Dabei gelang Bettringen gegen Feldkirch nach einem Rückstand noch die Trendwende und ein 31:29-Sieg. Die SG schaffte in der vergangenen Saison nach nur einjähriger Bezirksliga-Zugehörigkeit den Wiederaufstieg in die Landesliga. Es scheint so, als könnte die Mannschaft von der Ostalb den Schwung aus der Meistersaison mitnehmen und auch in der Landesliga ein Wörtchen mitreden. Für das Projekt Landesliga gelang es dem SG-Management, einige ehemalige Spieler von anderen Vereinen zurückzuholen. So laufen Marcel Spindler und Nico Krauß wieder für Bettringen auf. Auch diese Zugänge machen die SG zu einem unangenehmen Gegner. Nicht ohne Grund hat TG-Trainer Cosmin Popa die Aufsteiger zu den potenziellen Überraschungsteams in dieser Saison gerechnet.

Zugänge wissen zu überzeugen

Dennoch wird Biberach als Favorit ins Spiel gehen. Dafür hat die TG mit dem sehr überzeugenden Auftritt in Ravensburg selbst gesorgt. Die Abwehr, die in der vergangenen Saison häufig für Kopfzerbrechen sorgte, funktionierte von Beginn an. Auch die Integration der Zugänge läuft nach Plan. Sowohl die internen Zugänge Moritz Kehm und Markus Böck wussten zu glänzen als auch der neue Rückraumspieler Rares Bursuc. Dazu kommt das leere Lazarett: Alle Spieler sind fit, was für Popa Fluch und Segen zugleich ist, da er auch Spieler, die die komplette Vorbereitung bestritten haben, auf die Tribüne setzen muss. Noch steht nicht fest, ob gegen Bettringen der gleiche Kader wie in Ravensburg zum Zuge kommt.