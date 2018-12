Aufstiegsplatzierungen sind komplett

Petra und Vinzenz Miller von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim mittelfränkischen Tanzsportwochenende in Schwabach Platz vier belegt. Damit verbuchten sie die letzte nötige Platzierung für den Aufstieg in die nächsthöhere C-Klasse.

Sieben Paare waren in der D-Klasse der Senioren II (ab 45 Jahren) angetreten, darunter auch Petra und Vinzenz Miller. Drei Tänze mussten in dieser Einsteigerklasse gezeigt werden. Aus der Vorrunde zogen Millers mit klarer Wertung in die Endrunde der besten sechs Paare ein. Dort erhielten sie für den ersten Tanz, den Langsamen Walzer, die Wertung für den fünften Platz. In Tango und Quickstep konnten sie sich steigern und landeten jeweils auf Platz vier. Mit Platz vier im Gesamtergebnis holten sie die siebte von sieben nötigen Platzierungen für den Aufstieg in die nächsthöhere C-Klasse. Nun gilt es noch, die notwendigen Aufstiegspunkte für den Sprung nach oben zu holen.