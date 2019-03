Aufstiegsplatzierungen für TSA-Paare Schramek/Schramek und Hergenröther/Walter

Karin und Dieter Schramek sowie Vera Hergenröther und Rainer Walter von Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach ist beim Neckar-Alb-Tanzfestival jeweils der Sprungs aufs Treppchen gelungen. Damit holten sich beide eine Aufstiegsplatzierung.

Je höher die Klasse, umso höher die Anforderungen für den Aufstieg. Von der B- zur A- Klasse werden sieben Platzierungen – hier zählen erste bis dritte Plätze – und 200 Aufstiegspunkte benötigt. Von der A- zur S- Klasse, der höchsten im deutschen Tanzsport, sind es zehn erste bis dritte Plätze und 250 Aufstiegspunkte.

Ausrichter des Neckar-Alb-Tanzfestival waren der TTC Rot-Gold Tübingen und der TC Schwarz-Weiß Reutlingen. An Tag eins in Tübingen traten Karin und Dieter Schramek in der Senioren (Sen)-III-A-Klasse unter sieben Paaren an. Mit 24 von 25 möglichen Wertungskreuzen zogen Schrameks in die Finalrunde ein. Nach vierten Plätzen im Langsamen Walzer und Tango konnten sie sich in den weiteren Tänzen – Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep – steigern und erhielten dafür klare Wertungen für Platz drei. So sicherte sich das TSA-Paar am Ende den Podestplatz und holten damit ihre siebte Aufstiegsplatzierung. Nun fehlen Schrameks noch drei Platzierungen und rund 80 Aufstiegspunkte für den Sprung in die S-Klasse.

In Reutlingen gingen Vera Hergenröther und Rainer Walter am zweiten Tag unter elf Paaren in der Sen-III-B-Klasse an den Start. Sie bestätigten ihre derzeit starke Form und schafften ebenfalls souverän den Sprung in die Endrunde der besten sechs Paare. Mit dritten Plätzen in Wiener Walzer und Quickstep sowie zweiten Plätzen im Langsamen Walzer, Tango und Slowfox landeten sie schlussendlich auf dem zweiten Platz. Damit haben Hergenröther/Walter nun fünf Platzierungen und rund 60 Punkte auf dem Aufstiegskonto.