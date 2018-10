Aufstiegsplatzierung für Schrameks

Karin und Dieter Schramek von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben sich bei den Turnieren um den Nibelungencup des TSC Worms-Wonnegau eine weitere Aufstiegsplatzierung für die S-Klasse geholt. Das TSA-Paar belegte in der Senioren-III-A-Klasse Rang drei.

Insgesamt elf Turniere in den Bereichen Standard und Latein standen auf dem Programm in der Monsheimer Schulsporthalle. Die jüngsten Teilnehmer starteten in der Altersgruppe Kinder I (bis 9 Jahre), die ältesten in der Altersgruppe Senioren III (ab 55 Jahren). Sechs Paare waren in der Senioren-III-A-Klasse am Start, darunter als einzige aus Baden-Württemberg Karin und Dieter Schramek von der TSA der TG Biberach. Einer kurzen Sichtungsrunde folgte die Endrunde mit allen sechs Paaren. Durch verdeckte Wertungen der fünf Richter blieb es für die Biberacher bis zum Schluss spannend. Am Ende freuten sich das TSA-Paar über den dritten Platz hinter dem hessischen Landesmeisterpaar, das Platz eins erreichte, und den rheinland-pfälzischen Vizelandesmeistern.