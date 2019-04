Andrea und Gerd-Michael Maier von der Tanzsportabteilungs (TSA) der TG Biberach haben beim Turnier des TSC Villingen-Schwenningen Rang fünf in der Senioren-II-C-Klasse belegt. Damit erreichten Maier/Maier die erste Aufstiegsplatzierung in dieser Turnierklasse.

Sieben Paare traten in der Senioren-II-C-Klasse an. Mit 18 von 20 möglichen Wertungskreuzen zogen die Biberacher aus der Vor- in die Endrunde ein. In dieser zeigten sie nochmals den Langsamer Walzer, Tango, Slowfox und Quickstep. Bereits beim ersten Tanz zeichnete sich ab, dass eine Aufstiegsplatzierung möglich sein würde. Diese ist in der C-Klasse mit mindestens einem fünften Platz verbunden. Auch bei den folgenden Tänzen konnten sich Maier/Maier behaupten und ihre Choreographien gut umsetzen. Im Slowfoxtrott erreichten sie sogar den vierten Platz. „Wir haben uns riesig gefreut, in der wunderschönen Location in Villingen-Schwenningen unsere erste Platzierung zu erzielen. Besonders da wir in der Vergangenheit schon mehrmals knapp den fünften Platz verpasst hatten. Auf dieser Leistung lässt sich auf jeden Fall aufbauen“, resümierte Andrea Maier.