Aufstieg mit makelloser Bilanz

Zum Saisonabschluss haben sich die Basketballer der TG Biberach im Auswärtsspiel beim HC Salem mit 83:58 (41:25) durchgesetzt. Damit feierte die TG als ungeschlagener Meister der Kreisliga Süd den Aufstieg in die Bezirksliga.

Schnell wurde deutlich, dass der Plan von Biberachs Spielertrainer Sebastian Laaß perfekt aufgehen sollte. Die TG war dem Gegner körperlich klar überlegen und konnte dies auch optimal ausspielen. Mit einer 41:25-Führung ging Biberach in die Halbzeitpause. In der Folge versuchten es die Salemer vermehrt aus der Distanz. Der entscheidende Faktor blieb jedoch die Biberacher Dominanz unter den Körben, die die beiden Center Daniel Tordai und Dietmar Falke zu nutzen wussten. Zudem war auch auf TG-Topscorer Johannes Zeidler Verlass. Anfang des vierten Viertels lag Biberach mit 69:41 vorn und brachte schließlich einen 83:58-Sieg ins Ziel.

Dieser Erfolgt bedeutet für Biberach auch den Abschluss einer verlustpunktfreien Saison. Als ungefährdeter Meister mit einer Korbbilanz von 767:400 geht die TG nun in der nächsten Spielzeit in der Bezirksliga auf Punktejagd. Für Biberachs Urgestein Alexander Braun bedeutete der Titel den perfekten Abschluss. Nach 22 Jahren als Spieler wird er laut Mitteilung sein Trikot an den Nagel hängen und sich künftig auf seine Funktion als Abteilungsleiter beschränken.