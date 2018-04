Aufstieg beim Bodenseetanzfest

Zum 37. Internationalen Bodenseetanzfest sind rund 60 Turniere in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen rund um den Bodensee ausgetragen worden. Vera Hergenröther und Rainer Walter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach machten den Aufstieg in die Senioren-III-B-Klasse perfekt.

Die notwendigen Aufstiegsplatzierungen hatten Hergenröther/Walter schon zusammen, von den erforderlichen 150 Aufstiegspunkten fehlten noch 13. Zunächst traten sie in Konstanz unter elf Paaren der Senioren III C Standard an. Mit 19 von 20 möglichen Wertungskreuzen der Vorrunde zogen die Biberacher souverän in die Endrunde ein. Dort wurden sie im Langsamen Walzer auf Platz drei gewertet, in den weiteren Tänzen (Tango, Slowfoxtrott und Quickstep) auf den vierten Platz. So verfehlten sie zwar das Treppchen, holten aber sieben Aufstiegspunkte.

„Einerseits zufrieden, andererseits mussten wir feststellen, dass wir zu wenig Gas gegeben haben, zu verhalten waren und somit zu Recht den Treppchenplatz verpasst haben“, beurteilte Rainer Walter. Tags darauf in Lindau waren wieder elf Paare am Start. „Wir waren gefühlt viel besser als am Vortag, viel dynamischer und wie befreit. Wir wollten den Aufstieg unbedingt an dem Ort perfekt machen, an dem wir vor genau zwei Jahren unser erstes C-Klasse-Turnier getanzt hatten: in Lindau“, schildert Vera Hergenröther. Am Ende verbuchten sie einen zweiten Platz und holten damit weitere neun Aufstiegspunkte – der Aufstieg war geschafft.

Antonie und Harald Ries starteten bei den Senioren III S Standard in Meersburg. Am zweiten Tag richtete der ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen eins der vier Qualifikationsturniere der Turnierserie „Goldene 55“ in Ettenkirch aus. Hier nahmen 33 Paare aus allen Teilen Deutschlands teil. „Wir sind mit unserer Leistung zufrieden, auch wenn wir uns in beiden Turnieren nicht für die Zwischenrunden qualifizieren konnten“, so Harald Ries. Karin und Helmut Hertle traten bei den Senioren III A Standard an. Im österreichischen Gaissau waren hier 13 Paare am Start. Mit 25 von 25 möglichen Kreuzen erreichten Hertles souverän die Zwischenrunde. Dort fehlte ihnen nur ein einziges Kreuz, um die Endrunde zu erreichen. So war es am Ende der siebte Platz . Auch am Sonntag in Lindau konnten sie sich für die Zwischenrunde qualifizieren. Am Ende belegten sie den elften Platz.