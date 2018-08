Aufsteigerduell in Achstetten

Englische Woche in der Fußball-Bezirksliga Riß – sechs der sieben Partien finden am Donnerstag, 23. August, statt, die Begegnung SV Baltringen gegen die SF Schwendi wurde auf den 29. August verlegt. Tabellenführer SV Eberhardzell will gegen den zuletzt siegreichen SV Baustetten die weiße Weste wahren. Das ist auch das jeweilige Ziel in der Partie zwischen Olympia Laupheim II und dem Zweiten TSV Kirchberg. Anstoß ist bei allen Partien um 18.30 Uhr.

Es läuft richtig rund beim SV Eberhardzell. Sechs Jahre nach der letztmaligen Tabellenführung in der Liga steht man nun wieder auf Platz eins, mit Matthias Rehm weiß man außerdem den aktuellen Toptorjäger in seinen Reihen. Top ist der SVE auch bisher in der Abwehr, erst ein Gegentreffer steht zu Buche. Gegen den starken SV Baustetten will die Kaiser-Truppe unbedingt nachlegen. Der Gegner reist mit dem Rückenwind eines 3:1-Derbysiegs an und bewies dabei sehr nachhaltig, dass man bezirksligatauglich ist. Den Auftritt beim Tabellenführer wird man ähnlich angehen wie zuvor – hinten den Laden dicht halten und schauen was vorne geht. Das Mindestziel Remis könnte der SVB damit durchaus erreichen.

Vor gut zehn Wochen noch feierten die TSG Achstetten und der TSV Ummendorf ausgelassen den Aufstieg, nach zwei Spieltagen hat beide die Bezirksliga-Realität schon eingeholt. Die TSG bot gegen die beiden Liga-Schwergewichte Sulmetingen und Ringschnait couragierte Auftritte, allerdings ohne zählbare Resultate. Gegen den Mitaufsteiger soll der Knoten platzen. Das wünscht man sich auch beim TSV nach zwei punktlosen Auftritten. Das Team um Coach Franz Leicht braucht aber dringend eine deutliche Stabilisierung der Abwehr, innerhalb einer Woche setzte es inklusive Pokal satte elf Gegentreffer. Dem gegenüber stehen in diesem Zeitraum immerhin sieben eigene Treffer, die Stärken scheinen also im Offensivbereich zu liegen.

Olympia Laupheim II ist eine von vier Mannschaften mit bisher optimaler Punktausbeute – allerdings bei erst einer ausgetragenen Partie. In der konnte das neue Trainerduo Liolios/Depperschmidt dem Team eine gute Leistung attestieren. Die will man nun auch im ersten Heimspiel gegen den Überraschungszweiten TSV Kirchberg wieder auf den Platz bringen. Die Gäste aus dem Illertal stehen ebenfalls mit einer sauberen Weste da – sechs Punkte für das angestrebte Saisonziel Klassenerhalt, wie man im Lager des TSV betont. Die gute Frühform der Lang-Elf macht aber auch interne Hoffnungen auf mehr, den zweiten Platz will man nicht kampflos abgeben. In der Vorsaison gelang in Laupheim ein 1:0-Sieg.

Die in der Vorsaison gut funktionierende Offensivabteilung des SV Steinhausen hat ihr Visier offensichtlich noch nicht richtig eingestellt. Aus den beiden Auftaktpartien gab es nur einen Treffer und keine Punkte. Die recht ungewohnte Tabellenplatzierung setzt den SVS im Heimspiel gegen den nicht als Lieblingsgegner ausgewiesenen SV Sulmetingen bereits unter Druck. Die Gäste stehen nach zwei Spieltagen bei optimaler Punktausbeute voll im Soll, auch wenn bei beiden Auftaktsiegen holprige Spielphasen nicht ganz zu übersehen waren. Beim Vierten der Vorsaison sieht man darin aber deswegen keine notwendigen Änderungen des Spielsystems, auch mit einem Remis könnte der aktuelle Tabellendritte bestens leben.

Nur eine Woche konnte sich der SV Mietingen über einen gelungenen Saisonauftakt freuen. Ausgerechnet im Derby bot der SVM eine seiner schwächeren Auftritte in jüngerer Zeit, was dann auch prompt die erste Saisonniederlage einbrachte. Einen Trend sieht man deswegen beim Meisterschaftsfavoriten aber noch lange nicht, dies will man nun gegen den VfB Gutenzell unter Beweis stellen. Gästetrainer Günter Riedmüller hatte mit seinem Team einen Einstand nach Maß. Die neuformierte Vierer-Abwehrkette funktionierte beim 3:1 gegen Dettingen schon ganz ordentlich, dürfte aber beim SVM nochmals eine Ecke mehr gefordert sein. Aus der Außenseiterrolle heraus will man in Mietingen das Beste machen.

Genau diesen Saisonstart wollte man beim SV Reinstetten unter allen Umständen verhindern – nach zwei Spieltagen steht der SVR noch ohne Punkte da. Zuletzt in Sulmetingen bot man einen couragierten, aber auch sehr glücklosen Auftritt. Mit dem SV Ringschnait tritt im Waldstadion wieder ein potentieller Anwärter auf einen Topplatz auf, die Heimelf ist Außenseiter. Mit vier Punkten liegt die der Vizemeister der Vorsaison in Lauerstellung zur Spitze, mit Neuzugang Anthony Procopio hat die ohnehin schon gut bestückte Offensive eine weitere Aufwertung erfahren. Die Gäste werden dann auch in Reinstetten offensiv auftreten, die Bilanz gegen den aktuellen Drittletzten ist allerdings völlig ausgeglichen.