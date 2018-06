Aufsteiger treffen direkt aufeinander

Ein Gemeindederby steht in der Fußball-Kreisliga A II zwischen dem SC Schönebürg und den SF Schwendi II auf dem Programm. Im Duell der Aufsteiger empfängt Laupertshausen den SV Burgrieden. Alle Spiele beginnen am Sonntag, 27. September, um 15 Uhr. Tabellenführer Baustetten hat Wain bereits am Samstag um 15.30 Uhr zu Gast.

Zurück auf dem harten Boden der Wirklichkeit ist der SV Burgrieden nach drei Niederlagen in Folge angekommen. Gestandene A-Liga-Teams wie Schemmerhofen, Schönebürg und Mietingen waren für den SVB noch eine Nummer zu groß. Die Rottaler waren keineswegs total unterlegen, blieben aber ohne Zählbares. Besonders der Angriff entpuppt sich immer mehr als Sorgenkind. Am Sonntag in Laupertshausen sind die beiden Aufsteiger unter sich. Nachdem auch der SVL zuletzt in Bronnen knapp verloren hat, sind beide Teams wild auf die drei zu vergebenden Punkte. Der SV Baustetten verteidigte durch ein 1:0 bei Inter Laupheim die Tabellenführung und hat nun den fünftplatzierten TSV Wain zu Gast. Wain gewann beim SV Baltringen II und versucht so langsam in die Gänge zu kommen. Hat aber der effektiv spielende SVB beim Schlusspfiff wieder die Nase vorn? Der SC Schönebürg hat den Kontakt zur Spitzengruppe wieder gefunden und hat im Gemeindederby Heimrecht gegen die SF Schwendi II. Schönebürg scheint die Schwächephase überwunden zu haben und geht als klarer Favorit ins Derby. Aufsteiger Schwendi II bezog gegen Schemmerhofen zuletzt eine 0:7-Klatsche und ist Letzter.

Der SV Schemmerhofen schoss in Schwendi sieben Tore. Aber es gab auch dafür nur drei Punkte, obwohl der SVS mehr hätte gebrauchen können. Die vielen Remis belasten das Punktekonto zu schwer und daher ist Schemmerhofen erst auf dem sechsten Platz zu finden. Im Heimspiel in Schemmerhofen gegen den SV Baltringen II könnten aber wieder drei Zähler aufs Konto kommen.

Zu viele Gegentore

Es läuft nicht beim FC Inter Laupheim. Der Inter-Angriff ist zu harmlos, deshalb bringt oft schon ein Gegentor das Team an den Rand einer Niederlage. Der TSV Warthausen lies am vergangenen Spieltag wieder einmal aufhorchen und besiegte Altheim/Schemmerberg mit 4:1. Es dürfte also keine leichte Aufgabe für Gastgeber Laupheim werden. Einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus kommt die SGM Altheim/Schemmerberg, die auf dem Sportgelände in Schemmerberg die SF Bronnen empfängt. Viel zu viele Gegentore kassiert die SGM und ist auch gegen Bronnen in der Außenseiterrolle. Bronnen gefällt es gut auf den vorderen Tabellenplätzen. Diese Schönwetterphase wollen die SF so lange wie möglich auskosten.

Der spielstarke SV Mietingen steht auf dem zweiten Platz und bekommt Besuch vom SV Sulmetingen II. Von der Spielanlage her ist der SVM weit vorn in der A II anzusiedeln. Einziges Manko ist, das sich die Schwarz-Weißen oftmals noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Ansprüche der Gäste sind bescheidener als die des Gastgebers, daher kann der SVS II ohne Druck in Mietingen antreten. (ab)