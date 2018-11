Aufsteiger TG reiht sich auf Platz vier ein

Vier Niederlagen und drei Siege: Das ist die Bilanz des Aufsteigers TG Biberach am ersten Wettkampftag der Recurvebogen-Landesliga Süd in Unteressendorf gewesen. Damit belegt die TG in der Tabelle aktuell mit 6:8 Punkten Platz vier.

Die TG Biberach trat am ersten Wettkampftag in der Bogensporthalle in Unteressendorf mit Günter Schilling, Sandro Castrignanó, Wolfgang Roß, Brigitte Deckert und Radmila Schilling an. Gegen die in dieser Liga etablierten Mannschaften, die bis aus Nürtingen angereist waren, erwarteten die TG-Bogensportler einen schweren Einstieg. In den ersten Matches war für die Biberacher nicht viel zu holen. Gegen die starke Mannschaft der SGes Seebronn verlor die TG in drei von vier Sätzen, ebenso gegen die SGi Dürmentingen. Im dritten Match trafen die Biberacher auf den späteren Tagessieger SGes Bempflingen, gegen die TG deutlich in drei Sätzen unterlag. In Begegnung Nummer 4 musste sich die TG auch dem SSV Hechingen geschlagen geben. Zu groß war in diesen Vergleichen der Respekt der Biberacher vor den gegnerischen Teams, zu groß die Nervosität. Nach der ersten Hälfte des Wettkampfs lag die TG so auf dem letzten Platz in der Tabelle.

Die folgende kurze Pause tat den TG-Bogenschützen offensichtlich gut. In der zweiten Hälfte des Wettbewerbs legten die Biberacher kräftig zu. Gegen den SV Villingendorf gewann die TG alle drei Sätze und somit das Match. Auch gegen den BSC Laupheim gewannen die Biberacher klar in drei Sätzen. Im letzten Match des Tages gegen die BS Nürtingen II setzte sich die TG mit 3:1 nach Sätzen durch und reihte sich so in der Tabelle auf dem vierten Platz ein. Drei Wettkampftage stehen in dieser Saison noch an, bei denen die Biberacher den Klassenerhalt perfekt machen wollen.