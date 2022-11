Aufsteiger startet mit zwei Niederlagen in die 2. Bundesliga

Nach ihrer Meisterschaft in der Schwabenliga vor einem Jahr haben die Faustballerinnen der TG Biberach am ersten Spieltag der 2. Bundesliga Süd in Schwabach zwei Niederlagen hinnehmen müssen.

Trainer Alexander Schmid und die Spielerinnen Elena Bucher, Lara Kurz, Verena Ossewski, Christina Büchler, Nadine Königsmann und Marion Facklersetzen mussten sich im ersten Match dem Gastgeber TV 1848 Schwabach nach einem spannenden Verlauf mit 1:3 (8:11, 10:12, 14:12, 9:11) geschlagen geben. Dennoch verbuchten die Damen das knappe Ergebnis als Erfolg, denn das Spielniveau der 2. Bundesliga unterscheidet sich merklich von dem der Schwabenliga. Direkt im Anschluss traf Biberach auf den SV Energie Görlitz. Auch in dieser Begegnung war das 0:3 (9:11, 7:11, 2:11) bei Weitem nicht so klar, wie es auf dem Papier erscheint. Lediglich in Satz drei fanden die Damen nicht ins Spiel.

„Wir hatten einen tollen Teamspirit und sind mit unserer Leistung zufrieden. Beim nächsten Spieltag wollen wir weniger Eigenfehler machen und vielleicht sogar einen Sieg mit nach Hause bringen“, sagte Kapitänin Marion Fackler im Hinblick auf den Heimspieltag am Samstag, 27. November. Dann geht es in der Paul-Heckmann-Halle gegen den ASV Veitsbronn und im Derby gegen den SV Tannheim.