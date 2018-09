Aufsteiger Mittelbuch bleibt weiter ungeschlagen

Der BSC Berkheim hat nach einem knappen Erfolg gegen den SV Haslach die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A I übernommen. Der TSV Rot/Rot siegte gegen Kirchdorf. Schlusslicht Erlenmoos verlor in Unterschwarzach.

SV Mittelbuch – SV Winterstettenstadt 2:1 (0:1). In der ersten Halbzeit war der SV Winterstettenstadt die bessere Mannschaft und die 1:0-Pausenführung war verdient. Im zweiten Spielabschnitt gab es viele Nickligkeiten. Eine gute Einzelleistung von Andreas Spengler sorgte in der 62. Minute für den etwas glücklichen Heimerfolg. Tore: 0:1 Simon Weber (40.), 1:1 Andreas Spengler (55. FE), 2:1 Andreas Spengler (62.). Res.: 2:2

BSC Berkheim – SV Haslach 2:1 (0:1). Der BSC kam nicht gut in die Begegnung. Durch eine schöne Einzelleistung von Niklas Weiß (46.) gelang der Heimelf der Ausgleich. Beide Teams zeigten bis zum Schlusspfiff ein schwaches Spiel, bei dem der BSC das bessere Ende für sich hatte. Tore: 0:1 Simon Föhr (33.), 1:1 Niklas Weiß (46.), 2:1 Simon Kammerlander (63.). Res.: Abgesagt wegen Spielermangel des SV Haslach. Wertung: 3:0 für den BSC Berkheim.

LJG Unterschwarzach – SV Erlenmoos 3:1 (1:0). Nur jeweils die ersten zehn Minuten der beiden Halbzeiten gehörten dem Gast. In der übrigen Spielzeit war die LJG klar besser und kam zu einem ungefährdeten Heimerfolg. Tore: 1:0 Christoph Reder (35.), 2:0 Manuel Netzer (55.), 3:0 Manuel Ludwig (78.), 3:1 Dominik Heuse (83.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für LJG-Torhüter Malick Foon (20.), Gelb-Rote Karte für SVE-Spieler Marvin Locher (92.). Res.: 0:2.

TSV Rot an der Rot – SV Kirchdorf 3:1 (1:1). In einem durchschnittlichen Spiel gab es am Ende einen verdienten Sieger. Die besten Akteure auf dem Feld waren TSV-Spieler Daniel Kling und SVK-Torhüter Daniel Birkle. Tore: 1:0 Yannik Daiber (19.), 1:1 Tobias Göppel (38.), 2:1 ,3:1 Daniel Kling (67.,80.). Bes. Vork.: Der TSV Rot an der Rot verschießt in der 57. Minute einen Foulelfmeter.

SV Ochsenhausen II – SV Stafflangen 1:4 (1:0). In der ersten Halbzeit war die Heimelf besser. Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber die Chance, auf 2:1 zu erhöhen, aber die Chance blieb ungenutzt. Stafflangen konnte danach das Spiel drehen. Tore: 1:0 Konrad Licht (39. FE), 1:1 Michael Schmid (47.), 1:2, 1:3 Simon Wiemer (75., 89.), 1:4 Manuel Lamp (90.).

FC Bellamont – SV Muttensweiler 2:3 (1:3). In der ersten Halbzeit war der SV Muttensweiler besser und ging verdient mit einer 3:1-Führung in die Pause. Nach dem Wechsel war der FCB stärker, kam aber über den Anschlusstreffer nicht mehr hinaus. Tore: 1:0 Manuel Föhr (4.), 1:1 Tobias Sauter (8.), 1:2 Patrick Ruß (28.), 1:3 Christian Schwarzkopf (40.), 2:3 Uwe Martin (63.). Res.: 1:0.

FC Mittelbiberach – SV Dettingen II 1:0 (0:0). Die Gäste verteidigten ausschließlich und die Heimelf fand kein Mittel, den Abwehrriegel zu durchbrechen. Erst in der 84. Minute gelang Fabian Zell das Tor des Tages.