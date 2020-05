Aufnahmeprüfungen per Video

Seit den Schulschließungen herrscht in der virtualisierten Medienschule des Hauchler-Studios in Biberach Hochbetrieb. Video-Unterricht in Design-Fächern, virtuelle Lernzielkontrolle, Mathe-Videos zur Vorbereitung auf die Fachhochschulreife, Projektbesprechungen in Chat-Rooms und vieles mehr gehören zum virtuellen Schulalltag von Dozenten und Schülern. Auch die Aufnahmeprüfungen für das dreijährige Berufskolleg Grafik-Design finden jetzt digital statt.

Unterricht aus der Zukunft? Nein, dies ist nach mehreren Wochen landesweiter Schulschließungen Alltag im Hauchler Studio, bis nach den Pfingstferien wieder der Präsenzunterricht für alle Grafik-Design-Schüler erfolgen soll. Die Schüler sind begeistert und arbeiten selbständig, nachdem die anfänglichen technischen Probleme gelöst werden konnten.

Als sich Anfang März abzeichnete, dass die Schulen in Baden-Württemberg geschlossen werden sollen, suchte das Team der Design- und Mediendozenten intensiv nach einer plattformunabhängigen Software-Lösung, bei der Video-Classroom, Meetings, Datenübertragung und Screen-Sharing für Lehrer/Schüler möglich ist. Entschieden haben sie sich für eine Profi-Software, die den medientechnischen Anforderungen einer gestalterischen Medienschule entspricht und datenschutzkonform ist. Darüber hinaus wurden den Schülern die schuleigenen Lizenzen der Medien-Software Adobe Creative Suite zu Hause zur Verfügung gestellt, damit diese auch mit Profi-Programmen wie Photoshop professionelle Bildbearbeitungen oder mit Premiere sogar Videofilme von zuhause aus bearbeiten können.

Auch die künstlerisch-gestalterischen Aufnahmeprüfungen werden als Videoprüfungen durchgeführt, die Abgabe einer Zeichenmappe mit zehn gestalterischen Arbeiten erfolgt digital. Realschulabsolventen, aber auch Abiturienten besuchen das Berufskolleg Grafik-Design in der Fachschule mit seinem medientechnisch-kreativen Schwerpunkt, das nach drei Jahren wie an einer Design-Hochschule mit einer siebenmonatigen Diplomarbeit endet.

Die Aufnahmeprüfung kann auch bereits ein Jahr vor Schulende absolviert werden – für kreative Schüler, die während der Corona-Zeit Lust am Zeichnen haben und ihre Begabung noch vor Schulabschluss prüfen lassen wollen. Die nächsten Aufnahmeprüfungen für Ausbildungsbeginn 2020 und 2021 sind am 30. Mai, 27. Juni und 18. Juli, jeweils von 9 bis 14 Uhr.