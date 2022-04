Auffrischung beim Thema Pflanzenschutz

Pflanzenschutzmittel dürfen auf landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen nur angewandt werden, wenn der Anwender die dafür notwendige Sachkunde im Pflanzenschutz besitzt. Alle drei Jahre ist eine Auffrischung nötig, die vier Stunden umfasst und aktuelle Pflanzenschutzthemen beinhaltet. Nur so behält die Sachkunde ihre Gültigkeit.

Ohne den Nachweis des Besuches solcher Fortbildungsveranstaltungen kann die vorhandene Sachkunde ungültig werden. Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach führt deshalb zu diesem Themenbereich eine solch anerkannte Fortbildungsmaßnahme durch. Zusätzlich werden aktuelle, tierische und pflanzliche Schaderreger vorgestellt. Des Weiteren werden Probleme in der Düngung erörtert. Die Fortbildung findet am Freitag, 29. April, von 9 bis 13 Uhr im Landwirtschaftsamt in Biberach statt.

Aufgrund des neuen Pflanzenschutzgesetzes und der Sachkunde-Verordnung besteht sowohl für alle Fachwarte, Gärtnerinnen und Gärtner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gartencentern, Gemeinden oder Bauhöfen, die Pflanzenschutzmittel anwenden sowie für Verkaufspersonal, welches diese abgibt, eine Weiterbildungspflicht im Pflanzenschutz. Die Fortbildungsmaßnahme muss einen zeitlichen Umfang von vier Stunden umfassen.

Für die Fortbildung mit Pflanzenschutzexpertin Mandy Hopp und die Ausstellung der Besuchsbescheinigung ist eine Gebühr über 45 Euro zu entrichten. Es gilt die 2G-Regelung. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Der Impf-/ Genesenennachweis sowie der Personalausweis sind zur Veranstaltung mitzubringen.