Auffahrunfall am Zebrastreifen

Ins Krankenhaus musste eine Frau nach einem Unfall am Mittwoch in Biberach. Gegen 12.45 Uhr hielt eine Toyota-Fahrerin an einem Zebrastreifen in der Riedlinger Straße an und ließ eine Fußgängerin die Straße überqueren. Das bemerkte ein 40-Jähriger zu spät.

Er fuhr mit seinem Mazda auf einen VW auf und schob diesen auf den Toyota. Die 25 Jahre alte Fahrerin des VW erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 13 000 Euro.