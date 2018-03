Auf zum Gesundheitscheck

Unter dem Motto „Gesund und nah“ bietet die AOK Ulm-Biberach zurzeit exklusiv für die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ Schnupperkurse an. Am kommenden Samstag, 24. Februar, können sich Interessierte einem kostenlosen Gesundheitscheck unterziehen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Was genau bei diesem Gesundheitscheck passiert, hat Redakteurin Tanja Bosch im Vorfeld getestet.

„Es sind vier Messungen, die wir ausgewählt haben“, sagt Christian Nastea, Sportfachkraft bei der AOK Ulm-Biberach. „Dabei bekommen wir einen ganz guten Überblick, wie es um die Gesundheit des einzelnen Teilnehmers steht.“ Ziel sei es dann, sich gemeinsam mit dem Kunden geeignete Maßnahmen zu überlegen, die möglichen Defizite auszugleichen.

Beim sogenannten Cardio-Scan geht es um die Herzgesundheit. „Bei der EKG-Messung wird zusätzlich der Stressfaktor ermittelt“, sagt Christian Nastea. „Bei dieser Messung sieht man innerhalb von zwei Minuten, ob alles in Ordnung ist oder ob Abweichungen vorliegen.“ Wenn es Abweichungen gebe, müssten die Kunden allerdings einen Arzt aufsuchen. „Denn die Gründe für die Abweichung können wir nicht feststellen.“ Neben der Herz-Raten-Variabilität wird auch der Stressfaktor ermittelt. „Mit diesem Faktor können wir in Richtung Bewegung und Entspannung beraten“, so der Diplom-Sportlehrer.

Beim Stresspilot wird der Teilnehmer künstlich unter Stress gesetzt. „Es geht um die Fähigkeit des Körpers sich an Stress anzupassen“, sagt Nastea. „Wir testen, wie schnell der Teilnehmer runterkommen kann, also sich vom Stress erholen.“ Das funktioniert beim Stresspilot über die Atmung, gemessen werden die Werte am Ohrläppchen. „Es gibt einfach Techniken, die man erlernen kann, um sich schnell vom Stress zu erholen“, so Nastea. „Dabei spielen Entspannungstechniken in Kombination mit sportlicher Betätigung eine Rolle.“

Jetzt vor dem Sommer bietet die AOK auch eine Hauttypmessung an, um Sonnenbrand bei den ersten Sonnenstrahlen zu vermeiden. Erst wird festgestellt, welcher Hauttyp man ist und dann kann die Eigenschutzzeit beziehungsweise der Melaninwert gemessen werden. Liegt die Eigenschutzzeit bei beispielsweise acht Minuten, so kann der Betroffene acht Minuten ohne Sonnenschutz unbeschadet die Sonne genießen ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Verwendet der Betroffene zusätzlich eine Sonnencreme mit dem Sonnenschutzfaktor 30, kann er 30 mal acht Minuten, also 240 Minuten, in der Sonne verbringen. „Danach muss er aber aus der Sonner raus“, sagt Christian Nastea. „Noch einmal nachzucremen bringt nichts, da der Körper bereits ausgereizt ist, was die Sonne anbelangt.“

Beim BioZoom wird getestet, ob der Körper mit genügend Vitalstoffen versorgt ist. „Anstatt Blut abzunehmen, können wir mit dem Gerät einen Lichtstrahl in die Haut schicken, und so die Werte erfahren“, sagt Patricia Steiniger, bei der AOK Ulm-Biberach zuständig für den Ernährungsfachbereich. „Mit dem Ergebnis können wir etwas über den Zustand der Zellen erfahren und ob die Teilnehmer genügend Antioxidantien über ihre Nahrung aufnehmen.“ Antioxidantien sorgen dafür, dass die Abwehrkräfte gestärkt werden, das gelingt über eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. „Über diesen Test kann man gut mit den Kunden ins Gespräch kommen und erfährt viel über das Essverhalten der einzelnen Personen“, sagt Patricia Steiniger. „Das ist oftmals sehr aufschlussreich und kann immer optimiert werden.“