Am letzten Samstag im Juni, dem 25. Juni, heißt es nach der Coronapause nun wieder „Auf zum Familien-Jugend-Kindertag in Biberach, zum Spielen, Lachen und etwas Erleben“. Über 20 Vereine und Gruppen werden von 11 bis 15 Uhr entlang des Braithwegs am Ratzengraben wieder ein attraktives Mitmachprogramm anbieten.

Entlang des Braithwegs am Ratzengraben ist Platz für die Bastel- und Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche. So sind geplant: Ikebana-Arrangements mit Blüten und Zweigen, Kinderschminken, Spielstraße, verschiedene Bastelaktionen, Bewegungs- und Kreativangebote ebenso wie das Besprühen von Taschen, T-Shirts und Beuteln. Origami, Riesen-Seifenblasen, ein Tauchquiz, Kinderwerkstatt, Puzzeln und weitere Aktionen sind weiter im Programm. Auch Auftritte wird es geben – von Livemusik und Maskottchen über Puppentheater bis zum Frauenchor.

Das Spielmobil bietet mit Großspielen und Rollenrutschen auf der Wiese vor dem Montessori-Kinderhaus Abwechslung. Im Kinderhaus selbst und dem Garten ist ein Spielangebot im Sinne der Montessoripädagogik zu finden, ebenso werden Führungen angeboten.

Wer „höher hinaus will“, findet hierzu am Klettertisch des DAV oder der Seilbrücke der Royal Rangers Gelegenheit. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz: Essen von der DITIB Fatih Moschee, Grillen, Waffeln, Popcorn und Kuchen sowie unterschiedliche Getränke werden angeboten.

Für die ganz Kleinen geht es beim Spielgarten des Familienzentrums und dem Spielplatz des Evangelisch-Freikirchlichen-Gemeinde ruhiger zu. Bei eindeutig schlechtem Wetter wird die Veranstaltung nicht stattfinden.