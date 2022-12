Auf stehendes Auto aufgefahren

Ein Senior ist in Biberach am Mittwoch auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Gegen 14.40 Uhr stand eine 31-Jährige mit ihrem VW an einer Ampel in der Ulmer Straße, wo sie nach links auf die Kreisstraße 7532 abbiegen wollte. Ein 84-Jähriger bemerkte in seinem Audi hinter ihr das stehende Auto nicht und fuhr in das Heck. Bei dem Unfall verkeilte sich der Audi an der Anhängerkupplung des VW, sodass ein Abschleppdienst die Fahrzeuge wieder trennen musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Schaden beziffert die Polizei auf 4000 Euro.