Auf Klinikgelände entsteht Streuobstwiese

Streuobstwiese, Stauden, Sträucher: Die Außenanlagen des Klinikneubaus am Biberacher Hauderboschen wachsen. Auf mehr als 24 000 Quadratmetern Grünfläche wurden in den vergangenen Monaten insgesamt 132 Bäume sowie rund 10 000 Hecken, Sträucher und Pflanzen gesetzt. „Die Vegetationsflächen bieten im Sommer Schutz vor Überhitzung, sorgen für eine angenehme Atmosphäre und bieten Patienten, Besuchern und Mitarbeitern die Möglichkeit zu erholsamen Spaziergängen im Grünen“, teilt die Sana-Klinik mit.

Parallel zum voranschreitenden Innenausbau der Klinik haben in den vergangenen Monaten auch umfangreiche Arbeiten an den Außenanlagen stattgefunden. Hierfür wurde von den Landschaftsarchitekten ein ökologisches Konzept mit abwechslungsreich und naturnah gestalteten Bereichen entworfen. Im Hauptzugangsbereich vor dem Klinikum werden die asphaltierten Flächen, die unter anderem für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer erforderlich sind, beispielsweise durch sogenannte „begrünte Inseln“ aufgelockert. Neben Sitzgelegenheiten wird es hier auch Platz für Spielgeräte geben. In der Parkanlage, die derzeit auf der Rückseite des Klinikums entsteht, laden außerdem rund 800 Meter Wegstrecke zu Spaziergängen ein.

„Mit der lebendigen Vielfalt an standortgerechten und langlebigen Pflanzungen entsteht auf dem künftigen Klinikgelände derzeit ein grünes Biotop“, teilt die Pressestelle der Sana-Klinik mit. Bei der Auswahl der Bäume und Sträucher wurde bevorzugt auf heimische Gewächse gesetzt. Es wurden zudem 32 Apfel-, Pflaumen- und Birnbäume gepflanzt, die künftig eine Streuobstwiese auf dem Klinikgelände bilden. Eine 300 Meter lange Hecke aus wildem Flieder entlang der Stellplätze sorgt für Sicht- und Lärmschutz, weitere 65 Meter säumen den Mitarbeiterparkplatz. Stauden und Bodendecker bieten Vögeln und Insekten Rückzugsgebiete, Nahrung und Nistgelegenheiten.

„Die naturnahe Gestaltung des Außenbereichs unseres neuen Klinikums ermöglicht unseren Patienten, Besuchern und natürlich nicht zuletzt unseren Mitarbeitern, Pausen im Grünen zu genießen, sich in der Natur zu erholen und vielleicht auch mal etwas Abstand vom Klinikalltag zu nehmen“, so Beate Jörißen, Geschäftsführerin der Sana-Kliniken im Landkreis Biberach. „Und natürlich sollte der ökologische Aspekt bei diesem Projekt nicht vernachlässigt werden.“ Grünflächen förderten erwiesenermaßen die Lebensqualität, verbesserten die Luft und das Klima und reduzieren Umweltlärm.