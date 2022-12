Auf Jubiläumstour zu Gast in Biberach

Auf ihrer Tour durch 20 Städte in Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz macht die US-amerikanische Musikformation „The Gospel People“ am Dienstag, 10. Januar 2023, um 20 Uhr in der Biberacher Stadthalle Halt. Tickets im Vorverkauf gibt es auf der Homepage www.thegospelpeople.com

Laut Ankündigung erstreckt sich das rund zweistündige Programm von Kompositionen aus dem traditionellen „Black Gospel“ und Klassikern wie „Amazing Grace“ oder „Oh Happy Day“ über den von Jazz und Soul inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen „contemporary“ Gospel mit seinen Rock-, Pop- und Rapelementen. Auch der Welthit von Michael Jackson und Lionel Richie „We Are The World“ werde interpretiert.

Darüber hinaus ist ein „Memorial Part“ für den vor zwei Jahren überraschend verstorbenen Charles W. Creath fest eingeplant. Howard McCrary, ein enger Musikerfreund des Verstorbenen, schreibt an einem eigenen Song für den Ausnahmekünstler. Dieser war schon von 1991 bis 2010 in Europa und speziell in Deutschland mit teilweise mehr als 200 Gospelshows jährlich auf Tournee, ehe er 2011 als Artistic Director bei The Gospel People einstieg.

Das Publikum kann sich auf eine musikalisch vielseitige und packende Bühnenshow freuen, teilt der Veranstalter weiter mit. „Wenn der Funke von den Sängern auf das Publikum überspringt, ist das nicht nur Gänsehaut pur, sondern verleiht dem Konzerterlebnis auch eine größere Tiefe“, sagt Owen Nixon. Im Vorfeld unterstützt vom Produzenten Ernest Vaughan, der zudem einige Lieder beisteuerte, legt er einen gelungenen Neustart hin.

Verstärkt durch den Pianisten Prentice Knight aus Dayton, Ohio, und die Sängerinnen Toneisha Jones Harris – Finalistin bei The Voice – sowie Jungtalent Madyson „Symphony“ McSwain hat die insgesamt siebenköpfige Besetzung laut Pressevorschau nochmals an Klasse gewonnen.

Unter Leitung von Nixon, der die Formation bereits als Frontman und Arrangeur maßgeblich mitprägte, treten sowohl liebgewonnene Stammmitglieder als auch ganz neue Gesichter und Stimmen auf. Im Gepäck haben sie eine Auswahl aus über 100 hochkarätigen Gospelhits.