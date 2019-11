Auf Hochglanz polierte Tradition

Eines seiner letzten Konzerte der diesjährigen Europatournee zum 50-jährigen Bandjubiläum hat das – ob der bevorstehenden Rückkehr – offensichtlich bestens gelaunte „Pasadena Roof Orchestra“ in der Biberacher Stadthalle absolviert. Vor allem mit Swingklassikern aus den 1920er- und 1930er-Jahren, der kommerziell erfolgreichsten Ära des Jazz, konnte das britische Vorzeige-Tanz- und Swing-Orchester unter seinem Bandleader und Sänger Duncan Galloway mit seiner auf Hochglanz polierten Gute-Laune-Musik auch das Biberacher Publikum begeistern und zu „Standing Ovations“ animieren.

Jazzpuristen würden vielleicht beklagen, dass trotz all der hochvirtuosen Soloeinlagen die jazztypische Spontaneität zu kurz gekommen sei und mithin dem Freiheitsdrang der Jazz-Avantgarde allzu enge Fesseln angelegt worden sind. Ihnen sei entgegengehalten, dass der Zugriff auf die klassische Musik sich heutzutage oft genug mit dem Argument der Werktreue ebenfalls auf sklavische Pedanterie in der Umsetzung des Notentextes unter Verwendung historischer Instrumente reduziert. Die nunmehr doch auch bereits 100-jährige Tradition des Jazz wird vom Pasadena Roof Orchestra jedoch in ganz besonderer Weise neu inszeniert, zelebriert und belebt: veredelt und gediegen.

Wirkungsvolle Bühnenshow

Ausgefeilte, häufig eigens erstellte Arrangements zeitloser Standards, virtuose Beherrschung ihrer Instrumente und deren stiltypischen Spielweisen sowie eine dezente aber wirkungsvolle Bühnenshow bereiteten die Oldies der Swing-Ära für die Gegenwart auf. Schon die Größe der Besetzung, vier Holzbläser im fliegenden Wechsel zwischen Saxophonen und Klarinetten, dazu drei Blechbläser mit zwei Trompeten und einer Posaune in der Frontreihe sowie eine Begleitsektion mit Klavier, Banjo/Gitarre, Kontrabass/Sousaphon und Schlagzeug, erzwingt in diesem bigbandartig-orchestralen Jazz eine detaillierte Notation und entsprechend präzise Interpretation der Originalkompositionen oder -bearbeitungen.

Darüber jedoch nicht die federnde Leichtigkeit zu verlieren und die etwa über dialogische Soloeinlagen aufgebrochenen Strukturen mit wohl dosierten Überraschungen anzureichern, gehört zu den größten Aktivposten des gefeierten und in der Szene hochangesehenen Orchesters.

Bei alledem kommt der charakteristische Sound, die mit Flatterzunge und Growleffekten „sprechende“ Trompete, die mit Dämpfer und Portamenti verfremdete Posaune, gelegentlich wehklagend im Glissando jaulende Klarinetten, samtige Saxophonklangteppiche oder auch mal rauhe, rotzige Saxophonsoli, keinesfalls zu kurz.

Herausragend waren im ersten Set besonders ein Banjo-Solostück von Harry Reser aus den frühen 20er-Jahren, die Posaunen-, Baritonsax- und Trompeten-Improvisationen zum berühmten Louis-Armstrong-Titel „I’ll be glad when you’re dead“ aber auch ein Altsaxophon-Solo zu Duke Ellingtons „A Flower Is A Lovesome Thing“, Gene Krupa’s „Drummin’ Man“ oder Duncan Galloways Stepeinlage zu Fred Astaires „Top Hat, White Tie & Tails“.

Weitere Höhepunkte des Konzertes waren zu Beginn des zweiten Sets – die Musiker erschienen nach der Pause ganz in weiß gekleidet und mit roter Rose im Knopfloch – eine virtuose Version von Bob Crosbys „High Society“oder Wini Shaws Dauerbrenner „Lullaby Of Broadway“. Danach kulminierten die „Jahrhundertwerke“ aus dem Cottonclub in New York, der „Sugar Foot Stomp“, Theo Mackebens „Bell Ami“, Duke Ellington’s „East St. Louis Toodle-Oo“ unterbrochen durch unsterbliche Schmachtfetzen à la „As Time Goes By“ mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart aus „Casablanca“, charmant und britisch unterkühlt, mit natürlichem „mezzo voce“ gesungen vom elegant-distinguierten Bandleader.

Zum Finale erklang schließlich eine durchaus eigenständige, hochvirtuose Edelversion des „Tiger Rag“ der „Original Dixieland Jazz Band“ aus dem Jahr 1917, bei der ausgerechnet die typischen, rustikalen Posaunen-Rülpser beim Refrain „Catch The Tiger“ fehlten. Nach heftigem Beifallssturm gab es zwei Zugaben, zum traditionellen Schluss auch den namensgebenden Titel „Home in Pasadena“ von Harry Warren.