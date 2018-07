Auf Edeka folgt ein Drogeriemarkt

Anstelle des derzeitigen Edeka-Markts an der Heusteige soll 2019/2020 ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude entstehen. Eine bayerische Investorenfirma hat das Gelände gekauft und plant unter anderem die Ansiedlung eines Drogeriemarkts. Zwei Namen sind dabei im Gespräch.

Die Firma Edeka-Walke wird das in die Jahre gekommene Supermarktgebäude im Oktober verlassen und in ihren neuen Markt an der Telawiallee im Talfeld umziehen. Das Gelände an der Heusteige wurde bereits Ende 2017 an die Herecon-Unternehmensgruppe aus Prien am Chiemsee verkauft. Sie plant den Abriss des bestehenden Supermarkts samt der Tankstelle und den Bau eines neuen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Im Erdgeschoss sollen auf 620 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Drogeriemarkt sowie ein Bio-Lebensmittelmarkt (780 Quadratmeter) Platz finden. Ergänzt werden soll dies durch ein freistehendes Café eines örtlichen Bäckers.

Über dem Erdgeschoss mit den Läden sind drei Gebäuderiegel mit drei bis vier Geschossen geplant, in denen 35 bis 45 Mietwohnungen in verschiedenen Größen entstehen sollen. Für die Wohnungen wird es eine Tiefgarage geben, für die Läden sind ebenerdig 57 Stellplätze geplant. Um die Zufahrt zum Gelände zu verbessern und die Anwohner der Heusteige zu entlasten, prüft die Stadt mit dem Regeirungspräsidium, ob eine Rechtsab- und Rechtseinbiegespur von und zur Memminger Straße möglich sindt.

„Aufgrund des Verlusts des Edeka-Markts an dieser Stelle finden wir die geplante Mischung aus Drogerie und Bio-Lebensmittelmarkt gut“, sagt Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Auf Nachfrage der SZ sagte er, dass der Investor derzeit mit zwei Drogerieketten im Gespräch sei: dm und Rossmann. „Ich denke, dass einer von beiden an die Heusteige kommen wird“, so Kuhlmann. Bei dem Bio-Lebensmittelmarkt soll es sich um eine Filiale von „denn’s Biomarkt“ handeln. Die Entwürfe für das Gebäude sollen auch im Gestaltungsbeirat diskutiert werden.

Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für das Vorhaben aus. Das Konzept aus Einkaufsmarkt im Erdgeschoss und darüberliegenden Wohnungen sei zukunftsfähig, sagte Friedrich Kolesch (CDU). Das sehe man auch mit Edeka im Talfeld. Rund 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche seien mehr als heute an dieser Stelle. Zweifel hatte Kolesch, ob die 57 Stellplätze ausreichend seien, auch die Anliefersituation sei aktuell schwierig. Wichtig sei der CDU, dass beim Bauvorhaben auch die Hochwasserproblematik geprüft werde, außerdem dürfe sich die neue Wohnbebauung nicht negativ auf das benachbarte Liebherr-Werk auswirken, so Kolesch.

„Biomarkt und Drogerie sind schon länger ein Wunschgedanke von uns“, so Gabriele Kübler (SPD), „wenn jetzt noch Mietwohnungen dazukommen, ist es die optimale Lösung.“ Der Gedanke einer Zu- und Abfahrt zur Memminger Straße sei zwar nachvollziehbar. „Das darf aber keinen negativen Einfluss auf den Verkehrsfluss in der Straße haben.“

Zieht das Kaufkraft ab?

Klar für die Zu- und Abfahrt zur Memminger Straße sprachen sich die Freien Wähler aus. „Auch wir würden etwas mehr Parkplätze begrüßen“, so Ulrich Heinkele. Ob und inwieweit ein Drogeriemarkt an der Peripherie Kaufkraft aus der Innenstadt abziehe, müsse man abwarten und beobachten.

Auch die Grünen begrüßten das Projekt. „Am jetzigen Gebäude an der Heusteige ist nichts Schönes“, so Josef Weber. Die innerstädtische Verdichtung mit Mietwohnungen sei notwendig. Auch gegen einen Bio-Lebensmittelmarkt habe er als Biolandwirt nichts, so Weber: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“

Die FDP stimmte dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Projekt an der Heusteige zu. „Unsere weitere Zustimmung machen wir davon abhängig, wie sich das Projekt entwickelt“, so Alfred Braig.

Lediglich Ralph Heidenreich (Linke) enthielt sich. Er sehe bei dem ganzen Projekt zu viele Parallelen zum Steigerlager in der Innenstadt. „Auch dort gab es zu wenig Parkplätze und eine schlechte Anliefersituation. Das wiederholt sich hier wieder.“ Er frage sich auch, ob man am Ende an der Heusteige ähnlich schwierige Eigentumsverhältnisse wie im Steigerlager habe.

Mit dem Steigerlager sei das Projekt an der Heusteige überhaupt nicht vergleichbar, antwortete Kuhlmann. „Hier gibt es nur einen Eigentümer und alle Wohnungen sind Mietwohnungen. Das Konzept ist absolut schlüssig.“