Auf E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs

Die Polizei in Biberach hat am Dinstag gegen 15.45 Uhr einen Mann kontrolliert, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Den Beamten war er aufgefallen, weil an dem Gefährt kein Kennzeichen befestigt war.

Die Beamten stoppten den Mann in der Ehinger Straße. Der 32-Jährige hatte kein Versicherungskennzeichen am Roller angebracht. Auch einen Versicherungsschutz hatte er nicht, berichtet die Polizei. Da dies eine Straftat darstellt, belehrten ihn die Beamten. Der Fahrer gab an, keine Papiere für den Roller zu haben. Die Polizei untersagte ihm die weitere Fahrt mit dem E-Scooter. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen benötigen einen Schutz, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Deshalb sollten sich Besitzer solcher Fahrzeuge rechtzeitig um die Erneuerung der Versicherung kümmern und sich das aktuelle Schild besorgen. Bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h wird keine Zulassung über die Kfz-Zulassungsstelle benötigt. Eine Betriebserlaubnis und eine Haftpflichtversicherung sind aber trotzdem erforderlich. Als Nachweis für eine bestehende Versicherung dient dabei das sogenannte Versicherungskennzeichen. Das muss jedes Jahr rechtzeitig beantragt und zum 1. März gewechselt werden.