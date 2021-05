Auf diese Veranstaltungen dürfen die Biberacher im Juni hoffen

Aktuell sind noch rund 40 Beschäftigte des Wohnmobilherstellers Hymer GmbH & Co. KG. positiv auf Covid-19 getestet oder befinden sich in vorsorglicher Quarantäne. Dies bestätigte das größte Unternehmen Bad Waldsees am Mittwoch auf SZ-Anfrage.

Die Produktion von Freizeitfahrzeugen sei dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. „Alle Bänder laufen“, betonte ein Unternehmenssprecher gegenüber der SZ. An Gerüchten, wonach aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen derzeit Produktionsbänder stillstehen, sei „nichts dran“, heißt es dazu ...